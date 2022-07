ETSV-Läufer überzeugen

Bei der 14. Auflage des Würzburg Triathlon meldeten etwa 1000 Ausdauersportler. Insgesamt vier verschieden lange Rennen vom klassischen Ironman bis hin zur Sprintdistanz standen zur Auswahl. Die beiden Senioren Armin und Thomas Hofmann traten auf der Sprintdistanz an(300 Meter Shwimmen, 34 Kilomter Radfahren, fünf Kilometer Laufen). Armin Hofmann gewann mit seiner Zeit von 1:59:02 Stunden (11:11 Minuten Schwimmen, 1:13:50 Stunde Rad, 29:32 Minuten Laufen) seine Altersklasse TM65, während Thomas Hofmann in 1:48:13 Stunden (10:10 Minuten/1:05:34 Stunden/ 28:51Minuten) Zweiter in der TM 55 wurde. Noch härter war es auf der längeren Olympischen Distanz (1500 Meter Schwimmen, 38 Kilometer Rad, zehn Kilometer Laufen). Für Kevin Antoni war der relativ kurze Wettkampf ein erster Test nach seiner erfolgreichen 70.3-Weltmeisterschafts-Qualifikation vor vier Wochen. Ihm gelang dabei ein Start-Ziel-Sieg. Schon nach dem Schwimmen lag er auf Position 1 und konnte seinen Abstand auf die Verfolger bereits auf dem Rad weiter vergrößern. Der abschließende Zehn-Kilometer-Lauf stand unter dem Motto gesund im Ziel ankommen. Am Ende siegte er in 2:05:04 Stunden (22:33 Minuten/1:00:38 Stunden/40:04 Minuten) mit deutlichem Vorsprung vor Nicolas Berger (TG 48 Schweinfurt) und Pascal Fischer (CSK98 Kassel).

