Erste Plätze für Edelfinger Schützen

In Hechingen im Zollernalbkreis fand die vierte Regionalmeisterschaft Süd des DFBV (Deutscher Feldbogen Sportverband) statt. Ausrichter der Regionalmeisterschaft war die Schützengilde Hechingen. Das Teilnehmerfeld der Meisterschaft umfasste in der Summe aus allen vertretenen Bogen- und Altersklassen zusammen etwa 100 Schützen aus ganz Süddeutschland.

Auch der SV Edelfingen war mit den Schützen Silvia Popp, Ottmar Popp und Nikolai Popp sowie Dietmar Denk vertreten. Steffen Hess, der sich gute Chancen bei dem Turnier ausgerechnet hatte und auf den Tag hinfieberte, musste wegen einer Coronainfektion allerdings daheim bleiben.

Bei dem Wettbewerb werden zunächst sechs Passen mit je fünf Pfeilen auf eine 40-Zentimeter-Scheibe abgegeben, die in einer Entfernung von 20 Yards (18,30 Meter) stehen. Nach einer Pause dann wieder sechs Passen mit je fünf Pfeilen. In Summe sind das dann insgesamt 60 Wertungspfeile.

Zwar entspricht die Größe des Ziels (auch genannt „Spiegel“) der des DSB (Deutscher Sportbund), jedoch ist der Spiegel des DFBV-Wettkampfs anders eingeteilt. Er ist nicht bunt und mit zehn Ringen, sondern schwarz-weiß mit fünf Ringen. Dabei ist die Mitte weiß und entspricht dann fünf Punkten und der Rest des Ziels ist schwarz.

Nikolai Popp versuchte sich gleich in zwei Disziplinen. In der Compoundklasse kam er mit 294 Ringen auf den neunten Platz. Zum Erstplatzierten trennten ihn nur 6 Ringe. In der Blankbogen klasse erreichte er mit drei Ringe Unterschied zum Erstplatzierten einen hervorragenden vierten Platz.

Ottmar Popp stand als Blankbogenschütze in seiner Altersklasse als Drittplatzierter auf dem Siegertreppchen. Seine Ehefrau Silvia Popp durfte sich in ihrer Altersklasse über den zweiten Platz freuen.

Aufgrund seiner hervorragenden Leistung belegte Dietmar Denk bei den Senioren in der Blankbogenklasse souverän den ersten Platz.