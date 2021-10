Erfolgreiche Ausbildung

Zum zehnten Mal wurde im Sportkreis Tauberbischofsheim die Sport-Assistentenausbildung –Profil Kinder/Jugendliche (sportartübergreifend) durchgeführt.

Die Veranstaltung wurde nach der sehr guten Resonanz in den vergangenen Jahren nun zum zehnten Mal von der Badischen Sportjugend im Badischen Sportbund Nord e.V. in Kooperation mit der Sportjugend Tauberbischofsheim dezentral durchgeführt. Dieses Angebot richtete sich an alle interessierten Personen, die eine Trainingsgruppe von Kindern und Jugendlichen im Sportverein leiten bzw. mitbetreuen möchten oder dies bereits tun. Langjähriger Partner dieser Veranstaltung ist die Arnold-Hollerbach-Stiftung. Nach Abschluss des Lehrgangs erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und können die Jugendleitercard (Juleica) beantragen.

Die Lehrgangsreihe begleiten die Referenten Tobias Dosch, Marco Seus, Jasmin Kappes und Timo Seus.

Hierbei wurden Themen wie zum Beispiel die Planung und Durchführung einer Trainingseinheit, Spiel- und Übungsformen zur Schulung konditioneller und koordinativer Fähigkeiten, kleine Spiele, Grundlagen der Sportbiologie und Trainingslehre, Verhalten und Handlungskompetenz des Übungs- und Jugendleiters, Pädagogische Grundlagen und Aufsichtspflicht behandelt.

Am zweiten Novemberwochenende wird der zweite Teil dieses Lehrgangs ebenfalls an der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim stattfinden. Die Schule unterstützt seit vielen Jahren diesen Lehrgang hinsichtlich des Einstieges in die sportliche Jugendarbeit, ist sie doch selbst Elite-Schule des Sports. Trotz der Corona-Problematik in diesem Jahr, machten es Schulleiter Robert Dambach und Udo Mader möglich, dass die Ausbildung im gewohnten Format stattfinden konnte.

Mit dem Abschluss der Sport-Assistenten-Ausbildung können die Teilnehmer sowohl die Jugendleiter-Lizenz als auch die Übungsleiter-Lizenz C Profil Kinder absolvieren. Nach dem Lehrgang in Tauberbischofsheim kann der direkte Einstieg in den Aufbaulehrgang (zweite Lehrgangswoche) der jeweiligen Ausbildung erfolgen. bsj