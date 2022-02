Erfolge steigern die Motivation fürs Training

Nach zweijähriger Corona-bedingter Zwangspause konnten die jugendlichen Badmintonspieler des TV Bad Mergentheim nun wieder an einem Turnier teilnehmen. Und das taten sie beim E-Ranglistenturnier in Aalen sehr erfolgreich. Ihre Ausbeute waren: zwei zweite Plätze, ein vierter und ein neunter Rang.

In der Altersklasse U 15 kam es bei den Jungen gleich zu einem Vereinsduell zwischen Tim Gromov (Bild) und Robin Sambeth, das Tim in zwei Sätzen für sich entschied.

Nicht verunsichert

Robin Sambeth ließ sich durch diese schmerzliche Niederlage nicht verunsichern und gewann die drei darauffolgenden Spiele in souveräner Art und Weise, kam aber aufgrund des Ranglistensystems nicht über den neunten Rang hinaus.

Tim Gromov siegte daraufhin gegen die Nummer eins und vier der Setzliste, musste sich aber im Endspiel dennoch dem an Nummer zwei gesetzten Spieler in umkämpften drei Sätzen geschlagen geben und wurde Zweiter.

Kevin Gedeon startete in der Kategorie Jungen U17, welche im Gruppenmodus ausgetragen wurde, und gewann dort zwei von drei Spielen. In den Platzierungsspielen verlor er im kleinen Endspiel in drei Sätzen und wurde Vierter.

Besser gemacht

Besser machte es Karalina Klein (Bild) in ihren Gruppenspielen bei den Mädchen U17. Sie gewann drei von vier Spielen souverän und belegte im Schlussklassement verdient den zweiten Rang.

Mit diesem Erfolg im Gepäck ist die Motivation und der Trainingsehrgeiz der jugendlichen Badmintonspieler des TV Bad Mergentheim für die nächsten Wochen gesichert, so hofft Jugendtrainer Thomas Beiersdorf.

mok/tob/Bilder: Thomas Beiersdorf

Info: Nähere Informationen dazu unter: www.badminton-mgh.de