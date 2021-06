Elf Spiele am Stück

Im ersten Saisonspiel 2021 empfing die neuformierte Herren-55-Mannschaft der TSG Königheim/Dittwar/Werbach (4er) der Spielgemeinschft die TSC Wertheim. Nach vier Einzel- und zwei Doppelsiegen gab es einen 6:0-Endstand.

Wolfgang Maier als Nummer 1 lag gegen Dr. Thomas Sigel im ersten Satz mit 1:3 in Rückstand. Dann drehte er jedoch den Spieß um und gewann die nächsten elf Spiele zum 6:3, 6:0-Endstand. Reiner Stahl an Nummer 2 gewann gegen Hubert Rappert mit 6:2, 6:0. Spannender machten es die beiden Dittwarer him Spies und Elmar Link. Gegen Thomas Grein und Manfred Weber mussten beide in den Matchtiebreak. Während Link mit 10:6 dominierte, geglang Spies das Kunststück, den Tiebreak mit 10:0 zu gewinnen, was es in der Historie des Tennisclubs noch nicht gab.

Die beiden Doppel mit Maier/Lippert und Stahl/Joachim wurden mit 6:1, 6:0 und 6:0, 6:3 gewonnen.