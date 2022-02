Einstiger Weltschiedsrichter Aron Schmidhuber wird 75 Jahre alt

Die Deutschen spielen nicht nur erfolgreich Fußball, sie verfügen im weltweiten Vergleich auch über ein exzellentes Schiedsrichterwesen. Zu den überragenden Unparteiischen der 1980- und 90er-Jahre gehört der gebürtige Ottobrunner Aron Schmidhuber. Mittlerweile wohnt der Oberbayer mit der markanten Körperhaltung seit vielen Jahren in Eibelstadt bei Würzburg – und feiert dort an diesem Montag seinen 75. Geburtstag.

Zu seiner aktiven Zeit auf dem Spielfeld war Aron Schmidhuber ein echter Typ – geradlinig und konsequent in seinen Entscheidungen. Dazu ging er respektvoll mit den Kickern um, die ihm ihrerseits aber auch den nötigen Respekt entgegenbrachten. Schon mit 26 Jahren hatte Aron Schmidhuber seine aktive Kicker-Laufbahn beenden müssen. Den Entschluss hat der baumlange Oberbayer zu keiner Zeit bereut – von dieser Entscheidung profitierte schlussendlich der Fußball national wie international.

153 Bundesligapartien

Der ehemalige Weltschiedsrichter Aron Schmidhuber wird an diesem Montag 75. Jahre alt. © Klaus T. Mende

Denn: An der Pfeife ist sein Talent nicht verborgen geblieben, denn „schnell stieg er auf, landete in der Bundesliga“ (1980) „und wurde schließlich auch Fifa-Referee (1982). Die Arbeit auf dem Platz – insgesamt leitete Schmidhuber 143 Bundesligapartien – habe ihm immer sehr viel Spaß bereitet, sagt er. Nicht nur national war der Jubilar schnell wegen seines mutigen und konsequenten Auftretens eine feste Größte. Auch auf internationalem Parkett etablierte sich der Ur-Bayer schnell und blickt er auf mehr als 100 Berufungen zurück, darunter 26 A-Länderspiele mit Einsätzen bei der WM 1990 in Italien und der EM 1992 in Schweden sowie als weitere Höhepunkte die Leitung des Finales im Europapokal der Landesmeister 1991/92 zwischen dem FC Barcelona und Sampdoria Genua sowie des Uefa-Cup-Endspiels 1990 zwischen Juventus Turin und dem AC Florenz. Wegen seiner Top-Leistungen wurde Aron Schmidhuber 1992 zudem zum „Welt-Schiedsrichter des Jahres“ gekürt. Beruflich war der Jubilar viele Jahre als Klinikreferent mit dem Verkauf von Desinfektionsmitteln befasst und in dieser Funktion auch im Main-Tauber-Kreis unterwegs.

Auch mit jetzt 75 Jahren ist Aron Schmidhuber dem Fußball noch eng verbunden. „Jetzt kann ich ganz entspannt Spiele in den unteren Klassen in der Region besuchen“, was auch auf den Amateurplätzen im Main-Tauber-Kreis regelmäßig der Fall ist. Zu den Schiedsrichter-Gruppen Mergentheim und Tauberbischofsheim besteht ein freundschaftliches Verhältnis.