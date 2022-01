Einige „sehr ernst“ dabei

Der virtuelle Hohenloher Silvesterlauf dauerte 13 Tage und wurde begeistert angenommen. An Silvester und Neujahr gab es ideale Laufbedingungen und so zog es viele auf die Strecken. Die Tage davor und danach waren eher von starkem Regen geprägt die doch einige vom laufen abhielten. Der Regen war so stark, dass an Silvester in aller Frühe die Markierungen erneuert werden mussten, damit alle Gäste auch wirklich auf dem rechten Weg bleiben.

Beim virtuellen Lauf steht das olympische Motto „dabei sein ist alles“ im Vordergrund, aber an den Zeiten ist zu erkennen, dass einige ambitionierte Läufer den Wettkampf sehr ernst nahmen.

Favorit war die Fünf-Kilometer-Strecke mit 54 gemeldeten Zeiten (23 Damen und 31 Herren). An zweiter Stelle kommen 47 Zeiten für die zehn Kilometer (zehn Damen und 37 Herren). Bei den Nordic Walkern war auch die Fünf-Kilometer-Strecke mit 17 Zeiten vor 13 Zeiten bei den zehn Kilometern etwas beliebter.

Der Abteilungsleiter der Freizeitsportgruppe Karl-Heinz Schott zieht ein Fazit: „Die gute Resonanz, die sich in den Teilnehmerzahlen spiegelt, und das sehr herzliche verbale Feedback in den Zeitmeldungen motivieren mein Team und mich auch in diesem Jahr wieder einen Silvesterlauf anzubieten.“ ped

