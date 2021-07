Einige deutliche Siege

Im zweiten Medenspiel der Herren 65 des TSV Kreuzwertheim in der Bezirksklasse 2 traf man auf Erlenbach/Hafenlohr. Peter Weber setzte sich „an eins“ im Match-Tiebreak durch. Auch die Nummer 2, E. Plachy, gewann mit 10:1 im entscheidenden Tiebreak. Im dritten Einzel gewann H. Zippe, dessen Gegner verletzungsbedingt aufgeben musste. Im vierten Match musste E. Kohler im Match-Tiebreak eine Niederlage akzeptieren. Die beiden Doppel wurden souverän gewonnen. Insgesamt stand also also ein 5:1-Sieg.

Im ersten Saisonspiel der Herren 60 in der Bezirksklasse 2 traf der TSV auf den TC Neubrunn. Die Nummer eins gewann im Match-Tiebreak 10:8. Ähnlich schwer hatte es P. Weber. Auch er gewann erst im Match-Tiebreak mit 10:8. E. Plachy gewann 6:1/ 6:4. Herms/Scheiber sicherten sich mit 6:2/6:1 das Einser-Doppel. Das zweite Doppel Weber/Plachy setzte sich mit 11:9 im Match-Tiebreak durch. Auch hier hieß es 5:1.

Die Herren 30 verloren ihr Auswärtsspiel in der Kreisklasse 1 bei der DJK Karbach mit 3:6. In einer bis zum Schluss sehr spannenden Begegnung hätte man durchaus das Ergebnis auch positiv gestalten können. Martin Eitel, Tristan Enders und Matze Dölger gewannen in hart umkämpften Spielen jeweils im Match-Tiebreak. Mario Rosberg hatte bereits Match-Ball, verlor dann aber im Entscheidungssatz. So ging man mit 3:3 aus den Einzel. Alle drei Kreuzwertheimer Doppel gingen im Match-Tiebreak an die Mannen von der DJK Karbach. Bitter ist, dass der TSV in den Doppeln eins und zwei bereits Matchball hatte.

Die Damen in der Kreisklasse 3 reisten zum SV Bütthard. Hier musste man sich mit 2:4 geschlagen geben. Laut der Mannschaftsführerin, Rebecca Scheiber, ging der Erfolg jedoch voll in Ordnung. In den Einzel hatte man nicht den Hauch einer Chance. Lediglich die beiden Doppel entschieden Schneider/Gebardt und Scheiber/Kutschan in jeweils zwei Sätzen für den TSV.

Eine klare Angelegenheit war es bei den Herren in der Bezirksklasse 1 gegen den TC Goldbach. Beim ungefährdeten Heimsieg gewannen in den Einzel R. Sveplan (6:0/6:1), Tobias Beck (6:0/6:1), Fabian Beck (2:6/6:4/10:2), Martin Eitel, (6:2/6:2) und Felix Herbert (6:4/7:6). Die Doppel Zveplan/Eitel, Beck T./Herbert N. und Beck F./Herbert F. holten die restlichen Punkte zum 8:1.

Die SG Steinmark/Kreuzwertheim bei den Herren 55 in der Bezirksklasse 1 mussten sich der DJK Aschaffenburg mit 2:4 geschlagen geben. Harald Hertlein gewann sein Einzel im Match-Tiebreak (11:9) und das Doppel Hertlein/Schäfer sicherten den zweiten Punkt für die SG.

Einen Auswärtssieg holten sich die Herren 40 (Kreisklasse 3) in Erlenbach: Mit dem 4:2 liegen sie auf dem ersten Tabellenplatz. Für den TSV gewannen die Einzel Martin König, Oliver Schweyer und Till Habel. Lediglich Tino Rempt musste verletzungsbedingt abgeben. Das Doppel König/Habel siegte zudem. tsv