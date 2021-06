Einige Änderungen in Staffeleinteilungen

Im Fußball-Bezirk Hohenlohe wird bei den Herren und Frauen in der Saison 2021/22 wieder in zehn Staffeln um Punkte gekämpft. Durch die Annullierung der vergangenen Saison gab es keine Auf- und Absteiger. Dennoch haben sich einige Änderungen in der Zusammensetzung der einzelnen Staffeln ergeben.

In der Bezirksliga wird es in der kommenden Saison nur noch das Altkreis-Lokalderby zwischen dem SV Wachbach und der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach geben. Der SV Edelfingen hat freiwillig zurückgezogen und spielt künftig entsprechend der Spielordnung des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) in der Kreisliga B 1. Die Staffel hat nur noch 17 Vereine, liegt aber immer noch um ein Team über dem Soll von 16.

Die Bezirksliga sieht dann so aus: SSV Gaisbach, TSV Dünsbach, TSV Neuenstein, TSV Ilshofen II, Spfr. DJK Bühlerzell, SV Westheim, SV Wachbach, Spvgg. Gammesfeld, FC Matzenbach, Tura Untermünkheim, Spfr. Leukershausen/Mariäkappel, SGM Altenmünster/ESV Crailsheim, VfL Mainhardt, SGM Niedernhall/Weissbach, SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach, TSV Michelfeld, SGM SSV Schwäbisch Hall/Spfr. Schwäbisch Hall 2.

Größere Veränderungen gab es in der Kreisliga A 1. Der TSV Braunsbach und der TSV Eutendorf haben zurückgezogen. Braunsbach spielt künftig in der Kreisliga B II, Eutendorf in der Kreisliga B 3. Die SGM Bretzfeld/Öhringen II ist aufgelöst worden. Der SV Dimbach bildet jetzt eine Spielgemeinschaft mit der TSG Bretzfeld. Zudem kommt der TSV Ingelfingen aus der Kreisliga a 3 zurück, damit die Ligastärke wieder aufgestockt wird. Allerdings sind es trotzdem nur noch 14 Teams, die A 1 liegt damit eine Mannschaft unter der Sollzahl. Neu dabei ist der TSV Pfedelbach II.

Die Teams der Kreisliga A 1: SC Steinbach, TSV Zweiflingen, VfB Neuhütten, FV Künzelsau, TSV Pfedelbach II, TSV Gaildorf, SV Gailenkirchen, TG Forchtenberg, TSV Hessental, TSV Kupferzell, SGM Dimbach/Bretzfeld, TSV Bitzfeld, SC Michelbach/Wald, TSV Ingelfingen.

Die Kreisliga A 2 ist die einzige Staffel ohne Veränderungen und spielt genau wie in der Vorsaison mit der Sollzahl 15: GSV Waldtann, SV Brettheim, TSV Obersontheim II, SC Bühlertann, TSV Gerabronn, TV Rot am See, SV Westgartshausen, TSV Crailsheim II, FC Langenburg, SV Ingersheim, SV Gründelhardt/Oberspeltach, TSV Goldbach, TSG Kirchberg/Jagst, SV Tiefenbach, TSV Vellberg.

Die Kreisliga A 3 hat durch die Umgruppierung des TSV Ingelfingen in die A 1 auch wieder die Sollstärke von 15 Teams erreicht. Dabei sind der 1. FC Igersheim, SGM Mulfingen/Hollenbach II, SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen, SGM Taubertal/Röttingen, DJK Bieringen, SV Harthausen, SV Sindelbachtal, TSV Blaufelden, Phoenix Nagelsberg, FC Creglingen, SC Wiesenbach, SC Amrichshausen, Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern, TV Niederstetten, SGM Markelsheim/Elpersheim.

Alle vier Kreisliga B Staffeln spielen mit 15 Mannschaften. Hier gibt es keine Sollstärke, die Einteilung erfolgt grundsätzlich nach regionalen Gesichtspunkten. In den einzelnen Staffeln spielen:

Kreisliga B 1: SGM Hohebach/Rengershausen, TSV Schrozberg, FC Billingsbach, TSV Dörzbach/Klepsau, SGM Markelsheim/Elpersheim II, SGM Creglingen II/Bieberehren, SV Berlichingen/Jagsthausen, SGM Mulfingen II/Hollenbach II, TSV Althausen/Neunkirchen, SV Morsbach, SV Edelfingen, FV Künzelsau II, SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II, SG Sindringen/Ernsbach II, TSV Kupferzell II.

Kreisliga B 2: SC Michelbach/Wald II, ASV Scheppach/Adolzfurt, TSG Verrenberg, TSV Schwabbach, FC Unterheimbach, TSV Waldbach, TSV Ohrnberg, TSV Untersteinbach, TSG Waldenburg, SV Rieden, TSV Braunsbach, SC Steinbach-Comburg II, SC Bibersfeld, TSV Michelbach/Bilz, SGM Hohebach II/SV Rengershausen II.

Kreisliga B 3: KSG Ellrichshausen, SGM Jagtsheim/Onolzheim, FC Honhardt, TSV Unterdeufstetten, Spvgg Hengstfeld, SGM Großaltdorf/Ilshofen III, Spfr. Bühlerzell II, BC Marktlustenau, Spvgg Satteldorf II, SSV Stimpfach, TSV Gaildorf II, FC Ottenddorf, TSV Eutendorf, SV Tüngental, TSV Sulzdorf.

Kreisliga B 4: SSV Gaisbach II, TSV Dünsbach II, TSV Neuenstein II, TSV Michelfeld II, SGM SSV Schwäbisch Hall II/ Spfr. Schwäbisch Hall II, SV Westheim II, SV Wachbach II, Spvgg. Gammesfeld II, FC Matzenbach II, Tura Untermünkheim II, Spfr. Leukershausen/Mariäkappel II, SGM Altenmünster/ESV Crailsheim II, SGM Ammertsweiler/Mainhardt II, SGM Niedernhall/Weissbach II, SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II.

Bei den Frauen wird in der Bezirksliga (neun Teams) und in der Kreisliga (acht) gespielt. Der Altkreis Mergentheim ist nur noch durch die SGM Weikersheim/Markelsheim vertreten. Die beiden Staffeln:

Bezirksliga Frauen: TSV Ilshofen, SGM Michelbach Bilz/Tüngental, SV Tiefenbach, SGM Weikersheim/Markelsheim, SV Onolzheim, SC Amrichshausen, SGM Blaufelden, TSV Pfedelbach, SGM Neuenstein II/Kupferzell.

Kreisliga Frauen: Spvgg. Hengstfeld, SGM Fichtenau, TSG Öhringen, TSV Sulzdorf, SGM Mulfingen/Dünsbach/Gerabronn, FV Wüstenrot, TSV Michelfeld II, SGM Bühlerzell/Bühlertann.