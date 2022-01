Ein Bonner erzielt 40 Punkte

Die Telekom Baskets Bonn haben ihren Status als Topteam in der Basketball-Bundesliga gefestigt und halten weiter in der Spitzengruppe mit. Das Team von Trainer Tuomas Iisalo (zuvor Crailsheim) besiegte am Sonntag den ehemaligen Serienmeister Brose Bamberg mit 95:81 (52:39) und holte so den neunten Erfolg im zehnten Heimspiel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herausragender Akteur der Gastgeber war Aufbauspieler Parker Jackson-Cartwright, der 40 Punkte bei exzellenten Quoten erzielte. Auf Seiten der Oberfranken präsentierte sich Christian Sengfelder (18 Zähler) stark. Bamberg gerät mit sieben Siegen und zehn Niederlagen im Kampf um die Playoff-Plätze immer weiter ins Hintertreffen.

Eine Enttäuschung erlebte Meister Alba Berlin. Die Hauptstädter verloren ihr Heimspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg knapp mit 75:76 (38:44) und mussten damit die fünfte Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Die Albatrosse haben nach einem Corona-Ausbruch noch mehrere Nachholspiele, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu schaffen.

Bei Ludwigsburg erzielte Tremmell Darden 22 Punkte, darunter zehn Sekunden vor dem Ende auch den entscheidenden Wurf zum Auswärtssieg. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2