Egon Kerter war nicht zu stoppen

Gute und straff organisiertes Hallensportfest brachte reichlich Podiumsplätze und demnach viele strahlende Gesichter bei allen Teilnehmern von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim.

Allen vor an Egor Kerter war nicht zu stoppen. Wie 2019 vom WLV eingeführt gibt es in den Klassen U10 und U08 nun reichlich Angebote an Wettkämpfen in dieser besonderen Form.

In Böckingen bestand der Dreikampf aus einem Sprint über 30 Meter, Zonenweitsprung auf Matten und Medizinballstoßen beidhändig aus dem Stand. Die Ergebnisse werden dann Jahrgangsweise ausgewertet und es werden Ranglistenpunkte vergeben. Am Ende gewinnt der Athlet mit den wenigsten Punkten.

Starker Konurrent

Egor Kerter hatte im Sprint mit Egemen Karabulat/Böckingen einen starken Konkurrenten, der mit 5,45 Sekunden etwas Schneller wie Egor Kerter /5,49 Sekunden war. In den Disziplinen Zonenweitsprung und Medizinballstoßen lag Egor Kerter aber vorne und sicherte sich so den Sieg im Dreikampf.

Nur eine vor sich

Alissa Laska/W07 startet mit der Klasse W08. Beachtlich, dass im Sprint mit 5,44 Sekunden nur ihre ein Jahr ältere Vereinskollegin Henriette Ochs/5,39 Sekunden vor sich hatte.

Die beiden Brüder Finnik Roth/M08 und Jannik Roth/M11 belegten im Dreikampf jeweils den zweiten Platz und standen somit auf dem Podium . Dabei erzielte Jannik Roth in der Sprungwertung – einem FünferSprunglauf – die Tagesbestleistung. Bei drei Sprüngen kam er auf insgesamt 39 Meter.