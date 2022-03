Duo verlängert

Mit Dominik Schömig und Andreas Wieser bleiben zwei bekannte Gesichter dem Wolfsrevier erhalten. Während Schömig schon immer für die Wölfe aktiv gewesen ist, geht Andreas Wieser nun mit der Verlängerung bereits in seine siebte Saison für das Rudel. Dominik Schömig bleibt auch in Zukunft ein Fixpunkt im Mannschaftsgebilde. „Ich fühle mich gut und bekomme hier meine berufliche Karriere sowie den Handball-Sport unter einen Hut“, sagt Dominik Schömig. „So lange mein Herzblut an der Mannschaft hängt, sehe ich keinen Grund, nicht noch weitere Jahre im Wolfsrevier auf die Jagd zu gehen.“ Andreas Wieser kam als 20-Jähriger ins Wolfsrevier, wo er an der Seite von Max Brustmann zu einem gestandenen Zweitliga-Torhüter heranreifte und nun mit Marino Mallwitz eines der besten Tandems der Liga bildet. Im Gegensatz zu seinem Pendant wird Wieser auch weiterhin der Wölfe-Abwehr den notwendigen Rückhalt schenken. „Ich fühle mich hier wohl“, beginnt Wieser seine Beweggründe für die Verlängerung zu erörtern und führt fort: „Auch nach sechs Jahren verspüre ich immer noch den Hunger danach, was erreichen zu wollen.“

