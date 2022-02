Drittbestes Team in Württemberg

Es war ein erfolgreiches Wochenende für die U14-Volleyballerinnen des TV Niederstetten. Die U14-Mädchen fuhren zur Württembergischen Meisterschaft nach Kernen im Remstal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Vorrunde gewannen die Mädchen gleich die ersten beiden Spiele gegen Holzgerlingen und Kernen problemlos. Nachdem auch im dritten Spiel gegen Ulm der erste Satz gewonnen war, stand Niederstetten schon als Gruppenerster fest und die Mannschaft hatte sich für das Halbfinale qualifiziert.

Zu nervös gegen Stuttgart

Mit dem dritten Platz bei den Württembergischen Meisterschaften hat sich die U 14 des TV Niederstetten für die „Süddeutschen“ qualifiziert. © TVN

Dort traf man auf den Favoriten aus Stuttgart. Obwohl technisch besser, spielten die Mädels aus Niederstetten hier nervös und nicht voll konzentriert. Vor allem wegen der vielen Aufschlagfehler ging der Sieg im Halbfinale an Stuttgart. Doch auch das Erreichen des Spiels um Platz drei war schon ein großer Erfolg für die U14 Mädels.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In diesem Spiel traf man nun abermals auf den Gastgeber Kernen. Wie schon in der Vorrunde hatte dieser Gegner durch starke Aufschläge zwar durchaus Chancen, aber Niederstetten behielt stets die Nerven und holte sich das Aufschlagsrecht schnell zurück. Am Ende des sehr langen Turniertages fuhren die Mädchen mit einem verdienten dritten Platz nach Hause und haben sich damit für die süddeutschen Meisterschaften, die im April stattfinden werden, qualifiziert.

Für den TV Niederstetten spielt bei den „Württembergischen“Ida Dod, Stella Endres, Nora Haag, Pauline Hobmaier, Heidi Pflüger, Christina Schmidt und Joana Zerr.