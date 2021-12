Drei Vereine stellen Sieger

Angesichts der Corona-Lage wurden dieses Jahr die Odenwald-Jugendmeisterschaften erstmals online ausgetragen. Ausgeschrieben war das Turnier in den Altersgruppen U10 bis U18 und wurde als Turnier mit dem Lichess-System gespielt. 13 Teilnehmer und Teilnehmerinnen meldeten sich, und es wurde mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler und Partie gespielt – plus fünf Sekunden pro ausgeführtem Zug.

Keine Meldung bei U18-Junioren

Da für mehrere Runden zu wenige Teilnehmer in den jeweiligen Altersklassen antraten, fasste Turnierleiter Oden die Alterklassen U10 und U12 sowie U14 und U16 in zwei Gruppen zusammen, die jeweils fünf Runden nach Schweizer System absolvierten. In der Altersgruppe U18 meldete sich niemand.

U10-Sieger wurde mit vier Zählern Justin Walzer (SC Mosbach), der auf Grund der etwas besseren Feinwertung vor seinem punktgleichen Vereinskameraden Finn Mattern den Titel holte. U12-Meister wurde Julius Mattern (SC Mosbach) vor Leonhard Uhlemann (Sfr Bad Mergentheim) und Gideon Seifert (SC Mosbach). Das zusammengefasste Turnier gewann Justin Walzer vor Finn Mattern und Julius Mattern mit 3,5 Zählern.

In der zusammengefassten älteren Gruppe holten sich Sali Youness und Jolie Youness (beide Sfr Bad Mergentheim) den U16-Titel weiblich beziehungsweise U14-Titel weiblich. U14-Meister wurde Robert König (SC BG Buchen) und U16-Meister Adrian Amann (beide SC BG Buchen).

Das zusammengefasste Turnier der Älteren gewann verlustpunktfrei Sali Youness vor ihrer Schwester Jolie (4 Punkte) und Robert König (3 Punkte). eb