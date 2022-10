Drei Auswärtsspiele – drei Niederlagen

Für die Basketballer des TSV Buchen war der vergangene Spieltag wahrlich nicht von Erfolg gekrönt. Gleich alle drei Seniorenmannschaften mussten auswärts jeweils eine Niederlage hinnehmen.

Die Damenmannschaft musste sich in der Landesliga bei den alten Bekannten aus Ziegelhausen mit 34:45 geschlagen geben.

Für die erste Herrenmannschaft ging des beim jungen Team des SSC Karlsruhe von der ersten Sekunde an richtig zur Sache: Die Karlsruher fanden mit ihrer schnellen Spielweise besser ins Spiel, doch die Buchener hielten den Rückstand realtiv gering. Zur Pause stand es 37:30. Dann der Schock für den TSV: Niclas Heydler und Jonas Steinbach konnten verletzungsbedingt nicht mehr mitwirken. Dennoch mobilisierten die Buchener im dritten Viertel alle Kräfte und ging tatsächlich auch mit acht Punkten in Führung, Dann wendete sich aber einige Minuten vor Schluss das Blatt wieder. Die Buchener trafen ihre Würfe nicht mehr so zuverlässig, Karlsruhe dagegen zeigte sich nervenstark und punktete wieder häufiger. Am Ende stand es 69:63 für die Gastgeber.

Ähnlich erging es der zweiten Herrenmannschaft in Neckargemünd. Auch hier war das Wurfglück nicht auf Seiten der Buchener. Das Team rund um Coach Fabian Ungerer lag daher immer knapp im Hintertreffen. Nach einem Vier-Punkte- Vorsprung zur Pause schafften es die Gegner in der zweiten Hälfte immer wieder, die Schwächen der Buchener aufzuzeigen. Am Ende hieß es schließlich 61:51.

Am kommenden Samstag, 22. Oktober, steht in Buchen wieder ein Heimspieltag an. In eigener Halle haben dann sowohl die Damen um 17 Uhr gegen BG Weinheim/Viernheim als auch die Herren I um 19.15 Uhr gegen DJK Karlsruhe Ost die Möglichkeit, sich zu beweisen. ag