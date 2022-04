DJK/TTC mit positiver Bilanz

Erfolgreiche Woche für die Kreuzwertheimer Tischtennisspieler. In der Herren-Bezirksklasse A gewann die DJK TTC Kreuzwertheim gegen TV Helmstadt 9:2. Yannick Bracken/Marcel Väth und Sebastian Lankl/Paul Wissmann brachten mit ihren Doppelerfolgen die Kreuzwertheimer „Erste“ in Führung. In den anschließenden Einzelspielen gewannen Bracken ( 2 ), Väth, Marcel Tobisch, Lankl, Mario Schumacher und Wissmann. In der Herren-Bezirksklasse D hieß es: TG Würzburg von gegen DJK TTC Kreuzwertheim II 3:7. Björn Schütz / Tobias Jäger sorgten mit ihrem Doppelerfolg für den Gleichstand. In den Einzelspielen gewannen dann Konstantin Kaminski, Schütz, Landolin Platz (2) und Tobias Jäger (2) überlegen. Jungen 18 Bezirksliga Gruppe 1 West DJK TTC Kreuzwertheim beim TSV Rottenbauer ein 5:5. In den Einzeln punktete Tobias Jäger zweimal. GeR

