Direktes Duell um den dritten Platz

Die TSG Hoffenheim hat ihre Hausaufgaben gemacht: Seit der Winterpause ist die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch in der Frauen-Bundesliga ohne Punkteverlust, am Samstag um 13 Uhr kommt es im Stadion am Brentanobad gegen Eintracht Frankfurt zum direkten Duell um den dritten Tabellenplatz (Hoffenheim ist Dritter, Frankfurt Vierter, beide je 35 Punkte). Das Spiel wird live auf Magenta Sport und im Sportschau-Stream übertragen.

Zur Ausgangslage vor dem Spiel sagt Trainer Stephan Lerch: „Vor einigen Wochen hat wohl kaum einer damit gerechnet, dass wir noch ernsthaft um den dritten Tabellenplatz mitspielen können. Dass wir jetzt doch genau in dieser Situation sind, ist ein Verdienst der Mannschaft. Entsprechend wollen wir uns einfach auf dieses Spiel freuen, das alles auch genießen. Natürlich gilt es die richtige Balance zwischen Anspannung und Lockerheit zu finden, aber wichtig ist, dass wir uns nicht zu viel Druck machen. Die Spielerinnen waren nach der Partie gegen Essen sehr selbstkritisch. Das zeigt, dass der Fokus voll da ist.“

Wenn alles nach Plan läuft, wird Jana Feldkamp wieder komplett ins Mannschaftstraining zurückkehren. Entsprechend wäre sie dann auch eine Option für das Spiel am Wochenende. Julia Hickelsberger und Isabella Hartig fallen hingegen weiterhin aus. pik