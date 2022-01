Diese vier Punkte tun dem TSV gut

Die erste Damen-Mannschaft des TSV Niederstetten empfing in der Volleyball-Landesliga den TSV G.A Stuttgart III und den SV 1895 Esslingen in der Sporthalle in Niederstetten. Die Fans auf der gut besuchten Zuschauertribüne bekam zum Start ein spannendes Fünf-Satz-Spiel geboten.

Nachdem sich die Damen aus Stuttgart die ersten beiden Sätze sicherten, drehten die Niederstettener auf und wendeten das Blatt zum 2:2-Satzstand. Nach der starken Aufholjagd und hochklassigem Landesliga Volleyball musste man sich im fünften Satz leider geschlagen geben, hatte sich den Punkt gegen den Drittplatzierten aber redlich verdient.

Zwei Sätze geholt

Und Angriff: Niederstetten holte in der Landesliga vier weitere Punkte. © TSV

Voll motiviert und anknüpfend an die starke Leistung des ersten Spiels konnte man die ersten beiden Sätze des zweiten Spiels nach Niederstetten holen. Nachdem man den dritten Satz knapp abgeben musste, konnte man sich im vierten aber noch mal deutlich beweisen und das Spiel und somit drei Punkte sicher zu Hause behalten.

Diese starke Mannschaftsleistung war mit auch durch die lautstarke Unterstützung unseres heimischen Publikums realisierbar.

In zwei Wochen spielen die Damen im Auswärtsspiel gegen den SC Weiler. LiH