Diese Dinge muss man beachten

Gerade rechtzeitig für das anstehende Derby gegen die Stuttgart Scorpions wurden die Corona-Verordnungen so geändert, dass für Samstag 1500 Tickets in den freien Verkauf gehen konnten. „Nach den Vorgaben müssen wir allerdings die inzwischen berühmten 3G beachten und die Maskenpflicht nicht nur auf dem gesamten Stadiongelände sondern auch auf den Sitzplätzen einhalten“, so Gehrke. „Andernfalls könnten wir die Tribünen nur mit 1,5 Meter Abstand belegen und damit könnte dann auch nur ein Bruchteil der Fans ins Stadion kommen.“

Die Besucher sollten die folgenden Hinweise beachten:

Tickets: Es gibt am Samstag keine Tageskasse. Tickets müssen im Vorfeld im Unicorns-Ticketshop unter www.unicorns.reservix.de gebucht werden.

GreenClub-Mitglieder: GreenClub-Mitglieder erhalten mit ihrer Mitgliedskarte Zutritt für ihre Stehplätze.

Maskenpflicht: Auf dem gesamten Stadiongelände gilt Maskenpflicht, auch auf den Sitzplätzen. Auf den Tribünen herrscht wie immer Rauchverbot.

Zutrittsvoraussetzungen: Generelle Voraussetzung für den Zutritt zum Stadion ist Symptomfreiheit sowie eines der 3 „G“: getestet, geimpft oder genesen (Vorlage Personalausweis und entsprechender Nachweis).

Getestete: Negative Corona-Tests dürfen maximal 24 Stunden zurückliegen (gerechnet von der Kickoff-Uhrzeit 14.30 Uhr). Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von ihrer Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, oder eines von der Schule bescheinigten entsprechenden Testnachweises ausreichend. Geimpfte: Impfungen müssen vor mindestens 14 Tagen vollständig (in der Regel Erst- und Zweitimpfung) erfolgt sein und nachgewiesen werden.

Genesene: Nachweise zur Genesung von einer Covid-19-Erkrankung dürfen nicht älter als sechs Monate sein. axe

