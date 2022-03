Die offensiv-stärksten Teams spielen gegeneinader

Es war der perfekte Jahresbeginn für die Crailsheimer Basketballprofis. Mit dem 81:76-Heimerfolg über den bis dato amtierenden Tabellenführer aus Bonn Anfang Januar setzten die Zauberer nach Siegen gegen Bamberg, München und Chemnitz ein weiteres Ausrufezeichen im deutschen Oberhaus. Am Samstag um 20.30 Uhr sind sie zum 23. Spieltag der Basketball-Bundesliga erneut gegen die Baskets gefordert. Im „Telekom Dome“ will das Team von Headcoach Sebastian Gleim gegen dessen Vorgänger Tuomas Iisalo wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze und Selbstvertrauen für das anstehende Viertelfinale im FIBA Europe Cup sammeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar unterlagen die Rheinländer zuletzt den abstiegsgefährdeten Würzburgern, trotzdem können sie in der laufenden Spielzeit bereits 15 Siege verbuchen, was aktuell in einem starken dritten Tabellenplatz resultiert. Außerdem stellen sie mit Parker Jackson-Cartwright den besten Vorlagengeber und drittbesten Scorer der Bundesliga. In den letzten fünf Begegnungen kam der US-Amerikaner, mit Ausnahme der Partie gegen Braunschweig, auf einen Schnitt von knapp 30 Punkten. BBL-Topscorer ist weiterhin Crailsheims Point Guard TJ Shorts II (20.1).

Vor dem 23. Spieltag der BBL stehen die Telekom Baskets Bonn mit 30 Punkten auf dem dritten Tabellenrang – und damit vor Ligagrößen wie Alba Berlin Berlin oder den MHP Riesen Ludwigsburg. Das Team von Coach Iisalo ist eine der großen Überraschungen der laufenden Spielzeit. Mit Parker Jackson-Cartwright haben die Magentafarbenen den besten Vorlagengeber unter sich. Auf durchschnittlich 7.5 Assists kommt der 1,80 Meter große Point Guard.Zwei Stelas pro Spiel machen ihn zudem zum gefährlichsten Balldieb der Liga. Auch auf der Punktetafel führt Jackson-Cartwright mit 19.1 Zählern die Bonner Basketballprofis an. Jeremy Morgan, der wie Javontae Hawkins einst im Merlins-Dress auflief, kommt bislang auf 13.8 Punkte. Tuomas Iisalo hat in dieser Spielzeit den entscheidenden Vorteil, den Fokus seiner Mannschaft vollends auf die BBL zu richten. Als 13. der vergangenen Saison qualifizierte man sich nicht für einen internationalen Wettbewerb, im BBL-Pokal schied man bereits in der ersten Runde in Berlin aus. Daraus resultieren bislang 15 Siege aus 22 Ligaspielen. Zwischenzeitlich war man Tabellenführer. Das Prunkstück der Bonner ist die starke Offensive.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Regeneration tat gut

Knapp 88 Punkte erzielen sie durchschnittlich – Ligabestwert vor den Merlins mit 87.2 Zählern. Mit ordentlich Selbstvertrauen dürfte Michael Kessens in die Begegnung gehen. Der Center wurde für die beiden Qualifikationsspiele der Fiba Basketball-Weltmeisterschaft gegen Israel nominiert und machte in seinem dritten und vierten Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft insgesamt zwölf wichtige Punkte für sein Team.

Für die Merlins kam die Länderspielpause gelegen, um den schweren Beinen etwas Regeneration zu gönnen. Jetzt aber geht es in die entscheidende Saisonphase. Noch zwölf reguläre Spieltage liegen vor den Zauberern, hinzu kommen drei Nachholtermine gegen Brose Bamberg, BG Göttingen und den Syntainics MBC. Überragender Akteur im Dress der Hohenloher ist weiter Dauerbrenner TJ Shorts (über 32 Minuten pro Spiel). Der wendige Point Guard stellte seine Führungsqualität bereits mehrfach unter Beweis, zuletzt im Pokalfinale gegen Berlin.

Zusammen mit Maurice Stuckey, Elias Lasisi und Terrell Harris sowie Small Forward Jaren Lewis bildet er die zweitstärkste Offensive der Bundesliga. Den eigenen Korb verteidigten zuletzt Kapitän Fabian Bleck und Big Man Bogdan „Boggy“ Radosavljevic überzeugend. Crailsheims Headocach Sebastian Gleim weiß, was in Nordrhein-Westfahlen auf ihn und sein Team zukommt: „In Bonn erwartet uns direkt eine Challenge. Die Telekom Baskets sind tief besetzt und stellten bereits häufig ihre Heimstärke unter Beweis. Es ist ganz klar ein Team, das um einen Top vier Platz in der BBL kämpft“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3