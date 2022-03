„DFB zeigt, dass er die Basis nicht aus den Augen verloren hat“

Im „Danke-Schiri-Wettbewerb“ würdigt der Badische Fußballverband besonders engagierte Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Nach einem Jahr Pandemie-Pause und mit „Das Örtliche“ als neuen bundesweiten Partner, erhalten 23 Preisträger aus Baden die Auszeichnung für die Saison 2021/22. Erste Ehrungen fanden in den Kreisen Sinsheim, Heidelberg und Karlsruhe und Tauberbischofsheim bereits statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den drei Kategorien Schiedsrichterin, Schiedsrichter U50 und Schiedsrichter Ü50 haben die Kreisschiedsrichtervereinigungen ihre jeweiligen Sieger bereits auserwählt. Die Leistungsklasse oder die Anzahl der geleiteten Spiele sind dabei nicht die ausschlaggebenden Kriterien. Vielmehr geht es um das gesamtheitliche Engagement für die Schiedsrichterei. Die Aktivität in der Schiedsrichtergruppe, besonders bei der Gewinnung und Betreuung des Schiedsrichternachwuchse, soziales Engagement oder besonders positives Teamverhalten sind Bei-spiele dafür, worauf es bei dem „Danke-Schiri-Wettbewerb“ ankommt.

Die Schiedsrichter halten den Amateur-Spielbetrieb aufrecht.

Zunächst erhalten alle Kreissieger eine Ehrung in ihrer jeweiligen Schiedsrichtervereinigung. Soweit durch die Pandemie möglich, finden diese in öffentlichem Rahmen statt, um den Preisträger viel positive Aufmerksamkeit zu verschaffen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anschließend können sich die Preisträger auf die BFV-Ehrungsveranstaltung freuen, zu der sie neben Geschenken und Urkunden alle eine Einladung erhalten haben. Der Festakt findet am 20. März im Röser Verlagshaus in Karlsruhe statt. Eine Jury wählt aus allen Geehrten pro Kategorie einen BFV-Sieger, die in diesem Rahmen verkündet werden.

BFV-Vizepräsident Spielbetrieb Rüdiger Heiß über die Bedeutung des Wettbewerbs: „Unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, ob jung oder älter, neu dabei oder schon viele Jahre, leisten Saison für Saison ein unglaubliches Engagement. Dem gilt es immer wieder „Danke“ zu sagen! Auch gerade in den Zeiten der Pandemie können wir uns sehr glücklich schätzen, dass diese Mädchen und Jungen, Frauen und Männer dabei bleiben und den Fußball auf unseren Amateurplätzen ermöglichen.“

„Jede Art von Anerkennung ist wichtig. Mit Danke Schiri zeigt der DFB, dass er die Basis nicht aus den Augen verloren hat. Ich bedanke mich herzlich beim Ausschuss unsere Vereinigung, der mich zu dieser Ehrung vorgeschlagen hat“, freut sich Peter Weingärtner, der Sieger in der Kategorie Ü50. Mehr als sein halbes Leben ist der 57-Jährige vom TSV Gerchsheim bereits als Schiedsrichter aktiv, mittlerweile eher passiv in der Organisation: 1995 bis 2016 war er Lehrwart in seiner Schiedsrichtervereinigung, von 2000 bis 2008 stellvertretender Vorsitzender und seit 2019 Vorsitzender. Was ihn motiviert? „Mir liegt der Amateurfußball am Herzen und für den Spielbetrieb sind die Schiedsrichter ein sehr wesentlicher Baustein. Es macht einfach Spaß mit Gleichgesinnten für eine gute Sache zu wirken.“ Besonders die Nachwuchsförderung liegt dem Ehrenamtler aus Großrinderfeld am Herzen, daher betreibt er aktive Werbung bei den Vereinen und kümmert sich als Pate um frisch ausgebildete Neulinge.

„Als Schiedsrichter hat man neben der sportlichen Betätigung auch einen gewissen Lerneffekt wie die Stärkung des Durchsetzungsvermögens und der Selbstsicherheit für das alltägliche Leben“, weiß Carsten Reinhart. Ihn wählte die Schiedsrichtervereinigung zum Preisträger in der Kategorie U50. Teamfähigkeit und der respektvolle Umgang schätzen seine Kollegen besonders an dem 46-Jährigen, der dieser Tage Geburtstag feiert. Für neue Schiris ist Reinhart außerdem Pate, Ratgeber, Assistent und Konfliktlöser. Die Botschaft des Wettbewerbs Danke Schiri kommt bei dem Unparteiischen der TSG Impfingen an: „Die Ehrung empfinde ich als Dankbarkeit für die geleistete Arbeit.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die 22-jährige Michelle Hartmann begann vor vier Jahren als Schiedsrichterin. Ihre Erfahrungen seither: „Es macht Spaß und ist der perfekte Ausgleich zum selbst spielen. Man lernt viel dazu, auch am Selbstbewusstsein merkt man es.“ Obwohl sie noch recht neu in dem Ehrenamt ist, engagiert sie sich bereits fleißig in ihrer Schiedsrichtervereinigung als Patin, Schriftführerin und Facebook-Managerin, zeichnet sich besonders durch Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit aus. Ihr Verein SV DJK Unterbalbach wird jedoch in Kürze erst einmal auf sie verzichten müssen. Im Juli soll ihr Nachwuchs zur Welt kommen: „Wer weiß, vielleicht wird der Junge auch mal Schiedsrichter“, schmunzelt sie.

In Buchen steht die Ehrung am Samstag vor dem Oberwittstadter heimspiel in der Landesliga auf dem Programm. aka