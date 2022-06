Deutliche Niederlage

Mit einem wahren Kantersieg von 82:0 über das heimische Wolfpack unterstrichen die Badener Greifs aus Karlsruhe ihren Anspruch auf die Meisterschaft in der Landesliga. Schon im Vorfeld hatte sich dieser Kräfteunterschied abgezeichnet. Bei den Bad Mergentheimern mussten etliche Athleten aus verschiedensten Gründen absagen, so dass das Team nur mit einem Rumpfkader von 22 Spielern angetreten ist. Die Gäste dagegen reisten mit 37 Aktiven – verstärkt durch gleich mehrere US-Importspiele – an und hatten damit die Option, ihre Spieler durch Auswechslungen fit zu halten. Gerade bei solch heißen Temperaturen wie am Samstag vor 120 Zuschauern brachte dies deutliche Vorteile.

Und die Karlsruher wollten es auch wirklich wissen, galt es doch, den drei anderen Teams in der oberen Tabellenhälfte deutlich ihre Meisterschaftsambitionen unter Beweis zu stellen. Von Beginn an bis zum Spielende gab es für die tapfer kämpfenden Wolfpackspieler keinerlei Schonung.

Bereits im ersten Quarter erzielten sie drei Touchdowns, bei denen die Wolfpack-Defense noch zwei Extrapunktversuche verhinderte (0:20). Bis zur Halbzeit legten sie nochmals drei Touchdowns nach und erhöhten auf 0:42.

In der zweiten Hälfte gelangen ihnen weitere fünf Touchdowns und sämtliche Zweipunkteversuche, so dass es zum Endstand von 0:82 reichte. Dies markiert für das Wolfpack die höchste Niederlage in ihrer Vereinsgeschichte, die seither bei 0:60 lag.