Derzeit noch ohne Zuschauer

Am morgigen Sonntag, 10. Oktober, beginnt für drei Mannschaften des Schachclubs BG Buchen die Mannschaftssaison 2021/22 – allerdings mit strengen Hygienevorschriften, die der Badische Schachverband vorgegeben hat. So dürfen zum Beispiel zur Zeit noch keine Zuschauer die Wettkämpfe verfolgen. In der Oberliga Baden empfängt die erste Mannschaft um 10 Uhr im Hotel „Prinz Carl“ den SK Ettlingen, der am Spitzenbrett mit dem amtierenden Deutschen Meister IM Jonas Rosner antritt, zu einer Begegnung mit offenem Ausgang. Parallel dazu findet die Verbandsliga-Nord-Begegnung SC BG Buchen II gegen SK Ladenburg statt. Die Gäste mit ihrem herausragenden Spitzenbrett IM Vadim Chernov sind hier deutlich favorisiert. BGB III hat in der Bezirksklasse Heidelberg/Odenwald zum Auftakt ein Auswärtsspiel beim SC Gemmingen. Die Kreisklasse Odenwald startet die Saison erst im November. eb

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1