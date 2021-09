Derby ist klare Sache

SV Dertingen – SC Grünenwört 9:2

Dertingen: (Einzel) Braun, Semmler, Holzmann, Keller, Hill, Seubert, (Doppel) Braun/Hill, Semmler/Keller, Holzmann/Seubert

Grünenwört: (Einzel) Felde, Oetzel, Grein, Wagner, Franz Theis, Jan Theis, (Doppel) Felde/Oetzel, Grein/F. Theis, Wagner/J. Theis

Spielverlauf: 1:0 - 6:0 ) Braun / Hill, Semmler / Keller, Holzmann / Seubert, Braun, Semmler, Holzmann, 6:1 Grein, 7:1 Hill, 7:2 F. Theis, 8:2 - 9:2 Braun, Semmler

Das Wertheimer Derby in der Tischtennis-Bezirksklasse TBB/BCH hatte eine ausgeglichene Begegnung versprochen. Dem aber war nicht so, denn zum einen mussten die Grünenwörter auf ihren Spitzenmann Christian Degen verzichten, zum anderen gingen alle vier Fünf-Satz-Spiele an den SVD. Beim Stand von 6:0 setzte Grein den ersten Siegtreffer für die Gäste. Er besiegte Keller mit 3:1. Hill erhöhte durch ein 3:0 über J. Theis für seine Farben auf 7:2, bevor F. Theis mit einem in den ersten beiden Durchgängen sehr spannenden Match gegen Seubert mit 3:1 punktete. Den Schlusspunkt setzte das Dertinger Spitzenpaarkreuz mit zwei Fünf-Satz-Erfolgen, wobei Braun gegen Felde siegte und Semmler gegen Oetzel.

TV Hardheim – Niklashausen II 3:9

Hardheim: (Einzel) Oelerking, Kuhn, Kropf, Wagner, Großkinsky, Haas, (Doppel) Oelerking / Kuhn, Kropf / Haas, Wagner / Großkinsky

Niklashausen II: Anderlik, Rist, Heß, Drach, Siegfried Sorger, Robert Sorger, (Doppel) Anderlik / Rist, Heß / S. Sorger, Drach / R. Sorger

Spielverlauf: 1:0 Oelerking/Kuhn, 1:1 Anderlik/Rist, 2:1 Wagner/Großkinsky, 2:2 – 2:5 Rist, Anderlik, Drach, Heß, 3:5 Großk., 3:6 - 3:9 S. Sorger, Anderlik, Rist, Heß