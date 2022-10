Der Trainer war zufrieden

Mit einigen Achtungserfolgen im Gepäck kehrten die Nachwuchsschützen der DMSG Bad Mergentheim von den Deutschen Meisterschaften der Sportschützen aus München-Hochbrück zurück. Zwar errangen die Schützlinge um den neuen Deutschen Meister Michael Krank keinen Platz auf dem Treppchen, doch in einigen Disziplinen gelang es, sich unter den Besten der der nationalen Spitze zu platzieren. Der erfolgreiche Trainer hatte im Vorfeld der Meisterschaften dem DMSG-Nachwuchs einiges an zusätzlichem Training abverlangt, um gerüstet zu sein.

Am Start in München waren Nico Bauer (Junioren 2), Jonas Hamm (Schüler m), Korvin Kürner (Herren 1), Mariella Münig (Jugend), Luca Leon Scherer (Jugend m) Celina Schwarz (Jugend w), Marco Schneider (Herren 1) und Mirco Scherer (Schüler m). Für Markus Markus Münig, der nach dem Gewinn des Deutschen Meistertitel 2019 in der Altersklasse der Junioren II erstmals in der Klasse der Herren 1 an den Start ging, war es eine besondere Herausforderung traf er dort doch auf die absolute Deutsche Elite. Nach den 596 Ringen von vor drei Jahren, die damals für Platz eins (KK- Liegendkampf) bei den Junioren II reichten, zeigte sich der DMSG´ler nun deutlich verbessert. Mit 623,7 Ringen schoss er sich auf einen hervorragenden sechsten Platz unter den 86 Startern.

In der gleichen Disziplin erkämpften sich, die ebenfalls in der Klasse der Herren 1 startenden Marco Schneider und Korvin Körner, mit 619,7 bzw. 618,9 Ringen den beachtlichen 22. und 24. Platz unter 86 Teilnehmern. In der Teamwertung landeten Markus Münig, Marco Schneider und Korvin Kürner mit 1862,3 Ringen auf dem guten 6. Platz.

In der Disziplin Luftgewehr der Altersklasse Schüler m deutete Jonas Hamm sein großes Potenzial an, als er sich mit sehr guten 198,0 Ringen auf den 24. Platz der 85 Teilnehmer schoss. Für Mirco, Celina und Luca war es der erste Start bei einer derartigen Meisterschaft. Sie waren deshalb auch beeindruckt von der weltweit größten Schießanlage für Sportschützen. Für sie waren Ergebnisse zweitranging, so Trainer Krank, der ansonsten sehr zufrieden war mit den Leistungen der Seinen. habe