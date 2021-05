Rimpar. Der aus Tauberbischofsheim stammende Felix Karle hat seinen Vwertrag bei Handball-Zweitligist DJK Rimpar Wölfe bis 2024 verlängert. Das hat der Verein am Mittwoch, 26. Mai, bekannt gegeben. Der 21-Jährige hat schon in der Jugend in Rimpar gespielt und wurde danach behutsam an den Zweitliga-Kader herangeführt. "Diese positive Entwicklung möchte ich auch in den nächsten Jahren fortsetzen", so Felix Karle.

