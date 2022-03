Der Spielidee treu bleiben

Spitzenspiel im Dietmar-Hopp-Stadion: Am Samstag (13 Uhr) empfängt die TSG Hoffenheim in der Frauen-Fußball-Bundesliga den Tabellenführer FC Bayern München. Das Team von Trainer Gabor Gallai will der Heim-Partie den eigenen Stempel aufdrücken. Die Begegnung wird live im SWR übertragen, Restkarten gibt es an den Tageskassen. „Wir erwarten einen Gegner, der auf jeder Position extrem gut besetzt ist und enorme individuelle Qualitäten mitbringt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Für uns wird im Fokus stehen, dass wir wieder unserer Spielidee treu bleiben“, sagt Gallai. pik

