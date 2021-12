Den Fecht-Club und das Fecht-Zentrum mitgeprägt

Berndt Pelzer ist tot. Diese Nachricht erreichte Tauberbischofsheim am Tag vor Heilig Abend. Der Ehrenpräsident des Nordbadischen Fechter-Bundes starb am 23. Dezember. Er wurde im Juni 90 Jahre alt. Mit seinen Erfolgen war er maßgeblich an der großartigen Entwicklung des Fechtzentrums Tauberbischofsheim beteiligt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1987 wurde Peltzer zum Bundestrainer der Herren-Degenmannschaft berufen. Und seine Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen: Er coachte Arnd Schmitt bei seinem Olympiasieg 1988 in Seoul. Er führte die deutsche Degen-Nationalmannschaft 1992 in Barcelona zur Olympia-Goldmedaille (Besetzung: Elmar Borrmann, Robert Felisiak, Wladimir Resnitschenko, Uwe Proske und Arnd Schmitt). Vier Jahre zuvor in Seoul war es noch die Silbermedaille gewesen. Zudem machte er Volker Fischer (1987) und Thomas Gerull (1990) zu Degen-Weltmeistern.

Arbeiter auf und an der Planche: Berndt Peltzer wurde 90 Jahre alt. © imago

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ließ der Tauberbischofsheimer IOC-Präsident Dr. Thomas Bach aus Lausanne übermitteln: „Berndt Peltzer hat mich schon während meiner Juniorenzeit als Fechter positiv beeinflusst. Daraus ist eine langjährige Freundschaft entstanden. Er war für viele herausragende Erfolge des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim und des Deutschen Fechter-Bundes besonders in den 70iger und 80iger Jahren verantwortlich. Der Fechtsport, aber auch ich persönlich werden ihn sehr vermissen und ihm ein ehrendes Andenken erhalten. Meine Gedanken sind bei seiner Frau Rosemie und der gesamten Familie.“

1972 nach Tauberbischofsheim

Berndt Peltzer wurde am 15. Juni in Eschweiler (Nordrhein-Westfalen) geboren. 1971 kam der damals 40-Jährige nach Tauberbischofsheim, wo er sich auf eine Trainerstelle beworben hatte. Zuvor war er sportlicher Leiter beim Deutschen Fechter-Bund, doch wollte er schon bald der Gefahr entrinnen, dass seine Tätigkeit zu einer reinen Schreibtischtätigkeit verkomme, sagte Peltzer einst. Er sah seine wahren Fähigkeiten auf und ander Planche. Deshalb fokussierte er sich auf den Trainerjob. Neben seiner Funktion als Coach war er viele Jahre ehrenamtlich als Präsident des Nordbadischen Fechter-Bundes tätig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bis ins hohe Alter besuchter er, trotz gesundheitlicher Probleme, immer wieder die Turniere in seinem zur Heimat gewordenen Tauberbischofsheim und interessierte sich für die Fechter des FC.