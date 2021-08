Das Ziel ist eine Aufhebung

Die Satzung des Badischen Fußball-Verbandes sieht vor, dass Spielgemeinschaften im Senioren-Bereich bis zur A-Klasse erlaubt sind – darüber nicht mehr. Ab der Kreisliga müssten neue Vereine gegründet werden. Das ist vor allem für die Vereine in der fußball-strukturschwachen Odenwald eine Bürde. Doch diese Region wird nun zur Modellregion, um zu testen, ob Spielgemeinschaften auch in den Kreisligen zugelassen werden sollten.

Buchen und Tauberbischofsheim nehmen daran teil, der Kreis Mosbach nicht. In den beiden Kreisen sind auch in der Kreisliga Spielgemeinschaften zugelassen. „Die Vereine müssen sich um steuerliche Dinge selbst kümmern. Da haben wir als Verband nichts damit zu tun“, sagt BFV-Vizepräsident Rüdiger Heiß. Ziel soll sein, die Spielgemeinschaften wieder aufzuheben und sie nicht in ein paar Jahren auch noch auf die Landesliga auszuweiten.

„Es ist ein heikles Thema. Vor Jahren war ich ein Freund von Spielgemeinschaften. Ich habe mich aber eines Besseren belehren lassen: Heute ist die Höhe der Spielklasse nicht mehr entscheidend. Wichtiger ist es, dass vor allem in kleinen Vereinen eigene Spieler aktiv sind. Deshalb gehen die Leute auf den Sportplatz“, sagt Heiß. Das Projekt geht zwei Jahre. 2024 ist wieder Verbandstag, vorher soll evaluiert werden.