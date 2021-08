Das sind die Favoriten im Abnutzungskampf

Die Ausgeglichenheit ist in den vergangenen Jahren ein Markenzeichen der 3. Liga gewesen. Bestes Beispiel dafür ist die abgelaufene Spielzeit 2020/21, denn da stieg die zweite Mannschaft des FC Bayern als amtierender Drittligameister am Ende der Saison überraschend in die Regionalliga Bayern ab. Ein Szenario, welches zumindest in der Spielzeit 2021/22 ausgeschlossen ist, denn der Meister Dynamo Dresden durfte in die 2. Liga aufstiegen, der FC Hansa Rostock folgte ihm.

Mit dem SC Freiburg II, dem TSV Havelse und dem FC Viktoria Berlin sind drei Klubs zum ersten Mal in der 3. Liga vertreten. Der vierte Aufsteiger Borussia Dortmund II kehrt nach sechsjähriger Abwesenheit in die dritthöchste Spielklasse zurück. „Die 3. Liga hat für uns in mehrfacher Hinsicht einen großen Mehrwert. Wir haben bereits jetzt viele junge Spieler im Kreis der ersten Mannschaft. Bekommen diese Talente in der Bundesliga nicht genügend Einsätze, können sie nun in der 3. Liga auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln. Die 3. Liga kann daher ein guter Zwischenschritt für talentierte Spieler sein“, betone zuletzt Lars Ricken (45). Ein echtes Saisonziel möchte der Direktor des BVB-Nachwuchsleistungszentrums allerdings nicht ausgeben: „Wir erwarten eine sehr anspruchsvolle Saison. Klar ist, dass wir nicht nur hinten drinstehen möchten. Wir wollen die 3. Liga mit unserer Art, Fußball zu spielen, bereichern.“

Marc Schnatterer ist ein prominenter Neuzugang in der 3. Liga. Der Ex-Heidenheimer spielt jetzt für den SV Waldhof. © foto2press

„Wir produzieren Sozialfälle“

Trotzdem bleibt bei aller Euphorie um die 3. Liga auch festzustellen, dass die dritthöchste Spielklasse eben auch an der Schwelle zum Amateurfußball steht. Dies sorgte zuletzt immer wieder für heftige Kritik. „In ihrer derzeitigen Form produzieren wir in der 3. Liga quasi sehenden Auges Sozialfälle“, sagte Andreas Rettig in einem Interview mit dem WDR. Der Geschäftsführer von Viktoria Köln nannte als Grund: „Das liegt daran, dass nirgendwo anders im Fußball die Verlockung derart groß ist, ein wirtschaftliches Risiko für etwaigen Erfolg einzugehen.“ Viele Klubs wollen hoch, weil allein das Fernsehgeld für Zweitligisten um ein Vielfaches höher sei als das eines Drittligisten. Zudem sind die Auswirkungen der Coronapandemie weiter zu spüren.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB), unter dessen Leitung die 3. Liga steht, hat allerdings seine Corona-Sonderregelung bezüglich einer möglichen Insolvenz ausgesetzt. Klubs, die im Lauf der kommenden Saison eine Insolvenz anmelden müssen, bekommen neun Punkte abgezogen. Beim Verband ist man unterdessen zuversichtlich, dass sämtliche 20 Klubs die Spielzeit durchhalten werden. Oder um es mit den Worten von Würzburgs neuem Cheftrainer Torsten Ziegner zu sagen: „Die 3. Liga ist ein Abnutzungskampf ohne Ende.“ E

Eine ähnliche Einschätzung teilt auch Kaiserslauterns Sportgeschäftsführer Thomas Hengen: „Gefühlt ist die Hälfte der Vereine immer im Aufstiegskampf, die andere Hälfte im Abstiegskampf.“