Das sind die Entscheidungen im Fußballkreis Buchen

Buchen. Der Fußballkreis Buchen hat am Sonntag die reguläre Saison 2021/2022 beendet. Diese Entscheidungen sind noch gefallen: Der TSV Mudau steigt nach dem 4:0-Erfolg gegen Schlierstadt in die Landesliga Odenwald auf. Die Spvgg. Hainstadt spielt die Relegation. Durch die Niederlage in Mudau rutschte der SV Schlierstadt noch auf den Abstiegsrelegationsplatz, da er von Eintracht Walldürn durch dessen 4:1-Sieg gegen Donebach noch überholt worden ist. In der A-Klasse sicherte sich Rippberg-Wettersdorf/Glashofen die Meisterschaft. Mitaufsteiger ist Zimmern. In die Aufstiegsrelegation geht die SpG Sindolsheim/Rosenberg II. In der Kreisklasse B waren schon alle Entscheidungen vor dem letzten Spieltag gefallen: Leibenstadt und Buchen II steigen in die A-Klasse auf; Krautheim/Westernhausen II relegiert zur A-Klasse gegen Adelsheim/Oberkessach.

