Das ist die Bedeutung für Fußballer

Eine überarbeitete Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg mit drei neuen Corona-Stufen trat am Donnerstag in Kraft. Während es in der Basisstufe bei den bisherigen Regelungen bleibt, sehen die Warn- und Alarmstufe auch für den Sport im Freien deutlich strengere Regelungen für nicht-immunisierte Personen vor. Deshalb gilt es für die Fußballer in Baden und Württemberg, sich anzupassen.

Maßgeblich ist die Situation in den Krankenhäusern, genauer die Anzahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen (AIB) sowie die SiebenTage-Hospitalisierungsinzidenz. Diese beziffert, wie viele Personen je 100 000 Einwohner aufgrund von COVID-19 innerhalb von sieben Tagen stationär zur Behandlung aufgenommen wurden.

Dabei gelten die vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlichten Zahlen und Bekanntmachungen. Am gestrigen Mittwoch lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei 2,25. In den Intensivstationen werden derzeit 193 Covid-Erkrankte behandelt. Demnach gilt aktuell die Basisstufe.

Die Warnstufe tritt in Kraft, wenn die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz 8,0 erreicht oder 250 Covis-19-Patienten die Intensivstationen belegen. Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz den Wert 12,0 erreicht oder 390 COVID-19-Patient*innen die Intensivstationen belegen. Beim Sporttreiben sowie dem Besuch von Sportveranstaltungen gilt für nicht-immunisierte Personen (weder geimpft noch genesen) in der jeweiligen Corona-Stufe:

Basisstufe: keine Einschränkungen im Freien, 3G-Regelung mit Schnelltest für ge-schlossene Räume (Kabine).

Warnstufe: 3G-Regelung mit Schnelltest im Freien, 3G-Regelung mit PCR-Test für ge-schlossene Räume (Kabine).

Alarmstufe: generell 2G-Regelung (nur genesen oder geimpft).

Als nicht-immunisiert gelten alle Personen ab sechs Jahren, die weder geimpft noch genesen sind. Schüler sind in der Alarmstufe von der 2G-Regelung ausgenommen. aka

