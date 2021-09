Das fordert Wucherer von seinem Team

Zwei Tage nach dem offiziellen Auftakt der Basketball-Bundesliga-Saison 2021/2022 mit dem Überraschungssieg der Telekom Baskets Bonn beim Deutschen Meister in Berlin geht es auch für s.Oliver Würzburg los: Headcoach Denis Wucherer und seine Schützlinge absolvieren ihre erste Partie bei den Merlins Crailsheim. Bei den bisherigen drei Auftritten in der „Arena Hohenlohe“ haben die Unterfranken das Parkett immer als Sieger verlassen, diese Serie soll am Samstag ab 18 Uhr fortgesetzt werden.

„Crailsheim ist gleich ein harter Test für uns. Unser Anspruch ist natürlich, das Spiel zu gewinnen. Die Vorfreude ist riesig, nach einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder vor Zuschauern spielen zu können“, sagt Kapitän Felix Hoffmann vor dem ersten Auswärtstrip der neuen Spielzeit. Die Anspannung bei Spielern, Trainern und auch bei den Fans steigt, die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel vor Zuschauern nach eineinhalb Jahren ist deutlich zu spüren.

„Das erste Spiel ist immer eine Wundertüte, da kann grundsätzlich alles passieren“, sagte Denis Wucherer und gab einen Einblick in seinen Plan für den Saisonstart: „Es geht wie immer darum, mit Leidenschaft zu spielen und hart zu verteidigen. In Crailsheim ist es generell laut in der Halle. Es wird richtig interessant, wie wir darauf reagieren, denn das ist für die Spieler und auch für uns Coaches mittlerweile ungewohnt. Deswegen gilt es, dass die Automatismen greifen und das abgerufen wird, was wir uns in den letzten sechseinhalb Wochen erarbeitet haben. Und vor allem gilt es, die Intensität, mit der Crailsheim vor den eigenen Fans spielen wird, irgendwie zu matchen und gleichzeitig einen kühlen Kopf zu behalten.“

Zufrieden mit „Kader-Bau“

Das Team wird von einer Abordnung der eigenen Fans nach Crailsheim begleitet – auch das passiert zum ersten Mal seit Februar 2019. Von den bisherigen sieben Begegnungen beider Teams in der BBL hat s.Oliver Würzburg sechs gewonnen, darunter alle drei Spiele in der „Arena Hohenlohe“.

Zuletzt gelang das – damals vor leeren Rängen – am 3. März mit einem ungefährdeten 94:84-Erfolg. Das Hinspiel war wie schon häufiger in den Duellen beider Teams eine deutlich engere Angelegenheit: 56 Sekunden vor Schluss stand es Anfang des Jahres noch 79:79 in der „s.Oliver Arena“, am Ende gewannen die „Zauberer“ mit 85:80.

Bei den Merlins Crailsheim stehen mit Maurice Stuckey und Dejan Kovacevic weiterhin zwei ehemalige Würzburger im Aufgebot, dazu kommen mit Center Bogdan Radosavljevic, Fabian Bleck und dem Belgier Elias Lasisi drei weitere Spieler, die schon in der vergangenen Spielzeit das Grundgerüst der Mannschaft bildeten. Neu ist das Duo an der Seitenlinie: Sebastian Gleim löste den nach Bonn gewechselten Tuomas Iisalo als Headcoach ab. Unterstützt wird er vom ehemaligen Würzburger ProB-Cheftrainer Eric Detlev - die beiden haben schon im Nachwuchsprogramm der Fraport Skyliners zusammengearbeitet.

Von den sechs Neuzugängen kommt einer aus Nigeria und vier aus den USA. Der bekannteste unter ihnen ist Spielmacher T.J. Shorts, der in der vergangenen Saison die Hamburg Towers mit 14,3 Punkten und 5,2 Assists pro Spiel zum ersten Mal in ihrer Clubgeschichte in die Playoffs geführt hat. In der Saisonvorbereitung konnte Crailsheim zuletzt den französischen Vizemeister JDA Dijon mit 86:74 schlagen, dabei überzeugte neben Shorts und Flügelspieler Jaren Lewis auch Maurice Stuckey mit 19 Punkten. Auf Würzburger Seite stehen nach insgesamt zehn Testspielen acht Siege auf der Habenseite – gegen Konkurrenten aus der BBL lautet die Bilanz drei Siege (gegen Frankfurt, Bayreuth und Heidelberg) und zwei Niederlagen (in Ulm und Ludwigsburg).

„Wir können mit unserer Saisonvorbereitung zufrieden sein und haben den Eindruck, bei der Zusammenstellung des Teams im Sommer einiges richtig gemacht zu haben. Jetzt gilt es, das auch auf dem Spielfeld zu zeigen“, sagt Denis Wucherer. Bei s.Oliver Würzburg stehen Spieler aus sechs Nationen und von vier Kontinenten im Kader. Ihr Debüt in der easyCredit BBL geben am Samstag Luciano Parodi (Uruguay), Nicolas Carvacho (Chile), Craig Moller (Australien) und Aigars Skele (Lettland).

Fast alle stehen zur Verfügung

Und so sieht es die Crailsheimer Seite: „Wir empfangen mit Würzburg eine Mannschaft, die sehr erfolgreich in der Pre-Season gespielt hat und den größten Teil ihrer Spiele gewonnen hat“, weiß Sebastian Gleim und fügt an: „Klar ist, dass sich am Anfang der Saison die Gegner untereinander noch nicht so kennen und es vor allem sehr wichtig ist, dass wir uns auf uns konzentrieren und unsere Leistung in den Vordergrund stellen. Das wird in jedem Spiel das Entscheidende sein“, so der Headcoach der Zauberer.

Auch sein Team blickt auf eine gute Saisonvorbereitung zurück. Am Ende der Pre-Season standen vier Siege zu Buche, zuletzt der überzeugende Auftritt gegen den französischen Vizemeister JDA Dijon (86:74). Vor allem die beiden Importspieler TJ Shorts II und Jaren Lewis überzeugten in den bisherigen Spielen, auch Maurice Stuckey (zuletzt 19 Punkte, 4/6 Dreier) zeigte sich in guter Form. Am Samstag stehen den Merlins Crailsheim nahezu alle Spieler zur Verfügung, lediglich der Einsatz von Elias Lasisi ist fraglich.