Daniel Herbert neuer Assistant Coach

Neben der Zusammenstellung des Spielerkaders, läuft auch die Planung für das Trainerteam der Hakro Merlins Crailsheim. Nach den Abgängen der letztjährigen Assistenztrainer Eric Detlev (Sportdirektor Tigers Tübingen) und Marko Stankovic (Ass. Trainer Telekom Baskets Bonn) sind die Hohenloher fündig geworden.

Daniel Herbert wird in der kommenden Spielzeit neben Sebastian Gleim an der Seitenlinie stehen. Die beiden kennen sich bereits aus gemeinsamen Jahren bei den Frapor Skyliners.

Herbert studierte Sport mit Fokus auf Coaching und Management in Vierumäki (FIN). Selbst Basketball spielte er für die Skyliners Juniors in der ProB als auch für den Kooperationspartner Eintracht Frankfurt in der Regionalliga. In der Saison 2017/18 war er erstmals im Rahmen eines mehrmonatigen Praktikums Teil des Trainerteams der Fraport Skyliners bevor er in der Saison 2018/19 die Rolle des zweiten Assistant Coaches von Sebastian Gleim übernahm. „Danny ist ein erfahrener junger Assistant Coach, mit dem ich bereits eine Saison in der BBL gearbeitet habe. Er hat internationale Erfahrung auf Vereinsebene, aber auch durch die Nationalmannschaft von Kanada und Deutschland. Er ist ein sehr positiver Typ der unsere Art und Weise wie wir Basketball leben sehr gut unterstützen wird“, so der Merlins Headcoach.

„Ich freue mich, ein Teil der Merlins-Familie zu werden. Sie haben sich in den letzten Jahren etabliert und eine tolle Organisation aufgebaut mit einer enormen Fangemeinde. Außerdem ist es auch eine Chance für mich, wieder mit Sebastian zu arbeiten!“, freut sich Herbert.