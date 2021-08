Crailsheim backt kleinere Brötchen

Neben dem FSV Hollenbach spielt mit dem TSV Crailsheim weiterhin ein zweiter Verein aus dem Fußballbezirk Hohenlohe in Württembergs höchster Spielklasse, der Verbandsliga. Während der FSV Hollenbach in der „Abbruch-Saison“ 2020/21 den zweiten Tabellenplatz belegt hat. lag der TSV Crailsüberraschend auf dem dritten Platz – und das als Aufsteiger aus der Landesliga. Mit beiden Clubs könnte also auch in der neuen Saison gerechnet werden.

Als Top-Favoriten auf den Titel gelten wie im Jahr davor auch der TSV Essingen, der 1, FC Normannia Gmünd und der SSV Ehingen-Süd.

Während man beim FSV Hollenbach durchaus nach Höherem strebt („Wenn du zwei Mal Zweiter bist kannst du nicht Dritter werden wollen“), also in Richtung Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg, backt der TSV Crailsheim kleinere Brötchen. Das Saisonziel heißt Klassenerhalt.

Wie in der vergangenen Saison spielt die Verbandsliga mit 20 Vereinen. Dies bedeutet 38 Spieltage und ein Mammutprogramm. Bis zum 11. Dezember wird gespielt, dann ist Winterpause. Ab 26. Februar 2022 soll der Ball dann wieder rollen. Und genau an diesem Tag findet das Rückspiel im Derby zwischen dem TSV Crailsheim und dem FSV Hollenbach statt.

