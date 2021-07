Fußball - „Jako-Cup“ am 10. und 11. Juli an vier Austragungsorten / Das Endturnier findet am 17. und 18. Juli in Hollenbach statt Comeback des Fußballs in der Region

Der SV Königshofen möchte auch beim „Jako-Cup“ jubeln. Der Landesligist nimmt ebenso wie viele andere Teams der Region an einem groß angelegten Vorbereitungsturnier teil. Königshofen spielt beispielsweise in Niederstetten. © Martin Herrmann