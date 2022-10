Coach Gleim: „Besser werden“

Nach einem spannenden und vor allem kräftezehrenden Duell bei Brose Bamberg inklusive dem ersten Saisonsieg (84:82) wollen die Merlins Crailsheim auf Kurs bleiben und auch das bevorstehende BBL-Spiel gegen die BG Göttingen für sich entscheiden. An diesem Freitag empfängt das Team von Headcoach Sebastian Gleim die Veilchen im heimischen Hexenkessel. Sprungball ist um 19 Uhr.

Die BG Göttingen musste auch im Sommer ihren Kader neu formieren. Unter anderem verließ Topscorer Kamar Baldwin die Niedersachsen. Dazu kamen acht Neuzugänge. Mit Mark Smith holte Headcoach Moors einen flexibel einsetzbaren Guard, der auch als Spielmacher und Forward performen kann. Dazu kamen Javon Bess, der letzte Saison bei Tindastoll (ISL) mit durchschnittlich 21.6 Punkten und 6 Rebounds überzeugte und Till Pape (Kirchheim Knights, ProA). Konstante und Kapitän Harper Kamp führte sein Team in der Spielzeit 2021/22 auf Platz 10 in der Tabelle und ist weiterhin Leader der Veilchen. Wie auch die Merlins, hatten die Göttinger die Möglichkeit an einem europäischen Wettbewerb teilzunehmen. Allerdings scheiterten sie im Finale der Qualifikation für den Fiba Europe Cup am portugiesischen Vertreter Sporting Lissabon mit 83:84.

Für Trainer Gleim und die Seinen soll es weiter nach oben gehen.

Nachdem das eigentlich erste Spiel der Saison in der Basketball- Bundesliga gegen Chemnitz aufgrund einer Sperrung der „Sparkassen-Arena“ verschoben werden musste, starteten die Göttinger erst am Dienstag auswärts in die Saison. Zu Gast in Ulm bestritten die Lilanen ihr erstes Bundesligaspiel in dieser Spielzeit. Am Mittwochabend war es vor allem Debutant Mark Smith (erstes Profispiel), der seine Farben zum 93:84-Sieg führte. Mit 28 Punkten, acht Rebounds und sieben Assists wurde der 23-jährige Topscorer der Partie. Neben Smith punkteten auch Frey (18), Candall (17) und Ex-Ulmer Pape (12) zweistellig und wussten zu überzeugen.

Ohne Zwischenstopp

Ohne Zwischenstopp gastiert die BG Göttingen am Freitagabend dann schon in der „Hohenloher Stierkampfarena“. Crailsheims Cheftrainer Sebastian Gleim weiß um die Stärken der Gäste aus dem Norden: „Wir treffen am Freitag auf ein sehr athletisches und physisches Team aus Göttingen. Auch jetzt bleibt nicht viel Zeit, wir müssen insgesamt besser werden.“

Die Merlins gehen genau wie der Kontrahent mit gewonnenem Selbstbewusstsein in die Partie. „Die Zauberer“ fuhren nach der Heimniederlage gegen Oldenburg am Dienstagabend ihre ersten Punkte mit einem Auswärtserfolg bei Brose Bamberg ein. Besonders Point Guard Otis Livingston II und Forward Jaren Lewis waren es, die in der Schlussphase übernahmen und 19 der 24 Zähler im letzten Viertel erzielten. Gegen die BG Göttingen haben die Merlins ihre letzten drei Heimspiele gewonnen. fram

Info: MagentaSport überträgt ab 18:45 live aus Ilshofen - Basti Ulrich wird kommentieren.