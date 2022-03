Buchen gewinnt chaotisches Spiel in Laudenbach

Bei bestem Frühlingswetter ging es für die Buchener Landesligaherren am Sonntag nach Laudenbach in die Bergstraßenhalle. Die Spiele gegen die TG gestaltete der TSV in den letzten Jahren erfolgreich. Auch dieses Mal sollte ein Sieg her.

Paukenschlag zu Beginn

Gesagt getan, der TSV gewann ein chaotisches Spiel mit 27:24. Das Match begann allerdings mit einem Paukenschlag für Buchen, nach gerade mal drei gespielten Minuten wurde Kai Dosch auf die Tribüne verbannt, in Spielminute 14 wurde dann ebenfalls Sascha Weimer von den Schiedsrichtern zum Duschen geschickt. Allein in den ersten 15 Minuten gab es insgesamt fünf Hinausstellungen. Doch auch dies steckten die Buchener gut weg und zogen auf 9:6 davon. Nach der Auszeit des Heimtrainers wandelte sich das Spiel und die TG glich aus und führte zur Pause 13:11.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete. Die Turnsportgemeinschaft behielt die Oberhand mit drei Toren und auf beiden Seiten kamen wieder einige 2-Minuten-Zeitstrafen dazu.

Tor wie zugenagelt

Ab Mitte der zweiten Hälfte vernagelte Fabian Nirmaier das Tor und man glich in der 48. Minute zum 21:21 aus. In Spielminute 52 musste man den nächsten Rückschlag wegstecken, auch Marcel Weis wurde mit einer roten Karte zum Duschen geschickt, doch dies wirkte sich nicht auf den geschrumpften Kader von Trainer Wiener aus. Nirmaier hält den Kasten sauber und durch die schnellen Tore durch Röckel, Weber und Große setzte man sich ab und gewann das Spiel mit 27:24.

Große mit neun Toren

Ein hektisches und chaotisches Spiel gewannen die Buchener dank Lukas Große, der mit neun Toren maßgeblich zum Sieg beisteuerte.

Schon am nächsten Samstag geht es „fast“ in die gleiche Ortschaft, zwei Kilometer weiter nach Hemsbach zum Topspiel in die Hans-Michel-Halle um 19.30 Uhr.

Es spielten für die Buchener Mannschaft: Nirmaier, Rohmann (beide Tor), Weber, Zaiser (1), R. Weber (4), Große (9), Beck (2), Weis, Fürst (1), J. Weis (3), Röckel (6), Weimer (1), Dosch.