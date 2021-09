Blasen an den Füßen, Tränen in den Augen

Einer der härtesten und zugleich spektakulärsten Trailrunning Events der Welt mit 300 Zweierteams aus 22 Nationen starteten zur ersten Etappe von sieben in Hirscheeg im Kleinwalzertal. Armin Zipf von den „steide-runners“ Niederstetten hatte vor zwei Jahren beim Allgäu Ultramarathon einen Läufer kennengelernt, der dieses verrückte Laufevent auch einmal erleben wollte. Beide entschieden sich, als Team sich anzumelden. Für ein Team galt die Regel, dass beim Zieleinlauf jeder Etappe der Abstand nicht länger als zwei Minuten sein darf.

Am Tag der Anreise bekamen alle Läufer eine große Tasche, die mit bis zu 23 Kilogramm bepackt werden darf. Diese Tasche wurde auf allen Etappen immer wieder von einer Crew vom Start an das Ziel transportiert und oft auch in den Hotels abgegeben, wo die Läufer übernachteten. Beim ersten Briefing in Hirschegg wurde verschiedene Regeln den Läufern mitgeteilt, sowie zum Beispiel das man seine mitgebrachte Verpflegung für die Etappen beschriften muss. Wer auf den Strecken sein Müll hinterlässt wird sofort aus dem Rennen genommen.

Erst einmal „nur“ 31,7 Kilometer

Immer und immer wieder bergauf hieß es es beim Trialrunning. © FN

Um 9 Uhr fiel dann der Startschuss zur ersten Etappe von Hirschegg nach Lech am Arlberg: 31,70 Kilometer mit 1900 Höhenmeter im Aufstieg hieß es zu laufen.

Die zweite Etappe startet dann am Morgen von Lech am Arlberg nach St. Anton am Arlberg mit einer Distanz von 28,70 Kilometern und einem Aufstieg von 1640 Höhenmeter. Die Highlights auf dieser Etappe waren der Flexenpass und der steile Aufstieg zur Ulmerhütte, wo auch dann der höchste Punkt für diese Etappe erreicht wurde, bevor es wieder fast 1300 Höhenmeter ins Tal ging.

Etappe drei wurde dann schon wieder anstrengender die von St. Anton am Arlberg nach Galtür verlief mit 34 Kilimetern und einem Aufstieg von 2450 Höhenmeter. Dieser Tag war dann auch sehr zäh, bis man auf dem höchsten Punkt angelangt war. Am Abend hieß es dann gut erholen, denn bei der vierten Etappe mussten 42,30 Kilometer absolviert werden mit einem Aufstieg von 2030 Höhenmetern. Diese Strecke führte von Galtür nach Kloster. Beim zweiten Anstieg zum Carnairajoch erfolgte dann der Grenzübertritt in die Schweiz. Der letzte Anstieg schmerzte dann so richtig hart nochmals in den Beinen denn es ging auf den höchsten Punkt am Älpeltijoch (2.539 Meter).

Ein Ruhetag war dann am Tag fünf, wenn man es so nennen kann. Es war der Bergsprint in Kloster auf dem Programm. Mit 8,5 Kilometer und 870 Höhenmeter mussten die Läufer alle einzeln in einem 15-Sekunden-Takt starten und sich nach oben kämpfen, bis sie auf der Madrisa ankamen. Dort wurde dann ordentlich gefeiert und es war dann auch für den Rest des Tages Erholung angesagt.

Die sechste Etappe war dann die längste mit 46,8 Kilometern mit 2300 Höhenmetern im Aufstieg von Klosters nach Scoul. Der Streckenverlauf verlief an dem Fluss Landquart, dann dem Vereinabach hinauf zur V1 am Berghaus Vereina. Eingebettet von 3000er Gipfel führte der Weiterweg durch das Vernela Tal hinauf zum höchsten Punkt der Etappe. Es folgten dann schöne Wege über die Unterengadiner Bergwiesen und vorbei an Bergdörfern wie Ardez. Stets im Blick die sagenhafte Bergwelt mit hohen 3000ern.

Auf der letzten Etappe wurde es dann noch mal richtig hart für Armin Zipf, mit Blasen an den Füssen, die schmerzten ging es dann von Scuol nach Prad am Stilfserjoch auf die Strecke von 44 Kilometer und wieder mit einem Anstieg von 2290 Höhenmeter und zum Schluss mit dem schweren Abstieg über Geröll und sehr viel Stein 2640 Höhenmeter nach unten. Diese Etappe war geprägt von hochalpinem Gelände in Italien.

Beim großen Zieleinlauf in Prad konnte man es fast nicht glauben das man so ein spektakuläres Rennen gefinisht hat. Mit Freudentränen im Ziel angekommen und Schmerzen genoss man dann die Atmosphäre und war einfach überglücklich es geschafft zu haben. Dieses Event wird wohl Armin Zipf von den „steide-runners“ immer in Erinnerung behalten.