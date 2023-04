BJC II benötigt Schützenhilfe

Am Nachholspieltag in den Kreisklassen im Tischtennisbezirk Buchen fanden nur wenige Partien statt.

Kreisliga

Der BJC Buchen II setzte sich durch einen 9:5-Auswärtserfolg beim SV Adelsheim III zumindest vorübergehend wieder an die Spitze der Tabelle. Allerdings ist der BJC auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen, da die SpVgg Hainstadt III mit einem Minuspunkt weniger in ihren zwei noch ausstehenden Spielen selbst alles klar machen kann. Beim Spiel des BJC in Adelsheim legten die drei Eingangsdoppel R. Barna/J. Lenzen, J. Joch/P. Scheurich und T, Höpfl/Ch. Villhauer den Grundstein zum Erfolg. In den Einzeln gewannen zudem Joch (2), Barna (2), Scheurich und Höpl für den BJC, H. Püringer (2), T. Krone, D. Kirchhoff und L. Heinemann für den SVA.

Einen knappen 9:6-Auswärtssieg errang der TTC Korb II beim Tabellennachbarn SpVgg Sindolsheim. Für Korb waren dabei C. Fritz/D. Spretka, R. Schoenemann/H. Hirsch, D. Vetter, Spretka (2), Schoenemann, L. Tröger (2) sowie Hirsch erfolgreich. Bei Sindolsheim, das bei einem Satzverhältnis von 28:29 und 531:532 Bällen durchaus ein Unentschieden verdient gehabt hätte, überzeugte Spitzenspieler J. Kautzmann mit zwei Einzel- sowie einem Doppelsieg zusammen mit D. Kautzmann. Je ein Einzel gewannen Ch. Geiger, J. Kromer und A. Perlinger.

Für eine Überraschung sorgte der SV Rippberg, der auf heimischer Platte den ersatzgeschwächten VfB Sennfeld sensationell hoch mit 9:2 distanzierte und somit die rote Laterne abgeben konnte. Die Hausherren spielten mit A. und J. Wagner, J. Schneider, U. Trabold, J. Kern und H. Herkert, für die etwas unglücklich agierenden Gäste (sämtliche vier Fünfsatzspiele gingen für sie verloren) punkteten E. Friedrich/S. Geiger und V. Müller.

Kreisklasse B

Kampflos bekam der FC Eubigheim zwei Punkte, da Gegner VfB Sennfeld III wegen Spielermangels nicht antrat.