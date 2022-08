BFV-Präsident zu Gast

Hoher Besuch am Freitagmittag bei den Fränkischen Nachrichten in Tauberbischofsheim: Der Präsident des Badischen Fußballverbands (BFV) Ronny Zimmermann (links) war zu Gast im Frankoniahaus. Der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Verbands stellte sich beim Redaktionsbesuch den Fragen von Reporterchef Michael Fürst sowie den Redaktionsmitgliedern Nicola Beier, Maren Greß und Stefanie Cabraja. Bei seinem Besuch trug sich Zimmermann auch ins Gäste-Buch der FN ein. Das große Interview mit dem BFV-Präsidenten lesen Sie in unserer Dienstags-Ausgabe. mg/Bild: Diana Seufert

