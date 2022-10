Bessere Präsenz für das Remis

Mückenloch/Neckargemünd – FC Eichel 2:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eichel: Viki Sendelbach, Peggy Sämann (Sinja Ditscheid), Elena Häfner (Talisa Ballweg), Marjalena Seipp, Kathi Deubert, Tizia Ulsamer, Maren Scherer, Julia Hemmerich, Lara Pranjic, Kristin Stark (Nele Remer), Alexandra Lutz

Nach den durchwachsenen Leistungen der ersten beiden Ligaspiele, war die SPG Mückenloch/Neckargemünd Gast in Eichel. Die Gäste vom Neckar haben ebenfalls Ambitionen, in der Frauen-Landesliga „oben“ ein Wörtchen mitzureden, also eine echte Herausforderung für das Eichler Heimteam.

Mehr zum Thema 8. Spieltag Bremen überrollt Gladbach und sorgt für Clubrekord Mehr erfahren

Aufgrund kurzfristiger Absagen, musste das Trainerteam taktische Umstellungen vornehmen und auf die ungewohnte 3er Kette setzen. Die erste Halbzeit erinnerte sehr an die beiden ersten Ligaspiele und die Befürchtungen, dass man gegen die Gäste erneut unter die Räder kommen könnte, nahmen zu. Der letzte Pass wurde zu ungenau gespielt, die Entschlossenheit, die notwendigen Wege ohne Ball zu gehen fehlte ebenso wie die Durchschlagskraft in den Zweikämpfen.

So gingen die Gäste folgerichtig mit kräftiger Unterstützung der Eichler in der 32. und 42. Minute durch einen Doppelpack von Lorena Ruf in Führung. Mit dem Pausenpfiff erzielte Alexandra Lutz den wichtigen Anschlusstreffer zum 1:2. Der Kampfgeist des Heimteams wurde belohnt. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde die Unordnung in der gegnerischen Abwehr ausgenutzt, und Alexandra Lutz netzte den Ball von halblinks ins lange Eck ein.

Beflügelt von dem Anschlusstreffer und der aufbauenden Pausenansprache der Trainer, zeigte das Eichler Team in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht. Durch eine wesentlich bessere Präsenz konnten viele Standards erarbeitet werden, spielerische Lösungen über die Außen, sowie gute Pässe in die Tiefe führten zu besseren Spielanteilen. Lara Pranjic setzte sich gegen die letzte Abwehrspielerin durch und schoss den Ball unhaltbar zum Ausgleich unter die Latte (53.). wap