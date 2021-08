Beim TSV Ilshofen geht es ruhiger zu

Die Saison 2021/22 ist die 44. Spielzeit der Oberliga Baden-Württemberg, die Staffelstärke beträgt im Gegensatz zu der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 dieses Mal „nur“ noch 20 Mannschaften, denn die zweite Mannschaft des SV Sandhausen wurde vom Spielbetrieb abgemeldet und aufgelöst.

Als Favoriten gelten die Stuttgarter Kickers und der SGV Freiberg. Beide Teams wurden auch schon in der Vorsaison am höchsten gehandelt.

Der TSV Ilshofen geht in die vierte Oberligasaison. © Stolz

Seit 2018 dabei ist der TSV Ilshofen. Er geht also in in seine vierte Oberliga-Spielzeit. Tatsächlich gespielt hat er aber nur eine Saison, die letzten beiden Spielzeiten wurden ja bekanntlich abgebrochen.

Fußball-Vorstand Dario Caeiro hat ein gutes Gefühl für die neue Saison. „Von der Organisation her haben wir alles gemacht, was wir machen konnten“, ist er überzeugt. Zwar ist der Kader nicht allzu groß, aber er ist in großen Teilen zusammen geblieben. „Die, die jetzt bei uns sind, wissen auch ganz genau, was sie an diesem Verein haben.“

Mit Eren Aygün (SV Sandhausen II) und Dennis Upstas (zuletzt U19 der SpVgg Greuther Fürth) gibt es lediglich zwei externe Zugänge. Verlassen haben den TSV Matthias Hahn (FSV Hollenbach), Lukas Lindner (ATSV Mutschelbach) und Michael Etzel (TSV Crailsheim).

Intern gibt es einige Veränderungen: Innenverteidiger Maximilian Egner wird spielender Co-Trainer, die Kapitänsbinde gibt er an Lukas Lienert ab. Weiterhin im Trainerteam dabei ist Silas Probst. Der Physiotherapeut kann sich nun wieder schwerpunktmäßig auf den Fitnessbereich konzentrieren, ist aber weiterhin in alle Entscheidungen eingebunden.

Im Vergleich zur Vorsaison sei vieles ruhiger, blickt Dario Caeiro zurück. Das soll mithelfen, dass der TSV Ilshofen sein Ziel, nämlich den Klassenerhalt in der Oberliga, tatsächlich auch erreicht.