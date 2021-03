Tauberbischofsheim/Bonn. Der Deutsche Fechter-Bund hat wieder einen neuen Wettbewerb ins Leben gerufen, um seinen Athleten Wettkampf-Praxis zu ermöglichen. Die ersten "B Series" fanden in Bonn für die Degenfechterinnen und -fechter statt. Bei den Damen setzte sich Beate Christmann vom FC Tauberbischofsheim durch. Mit Platz drei durch Rico Braun bei den Herren gab es für Tauberbischofsheim einen weiteren Podestplatz. Am kommenden Wochenende ist der FC Gastgeber der nächsten "B Series". Dann sind die Florettfechterinnen und -fechter an der Reihe. Zuschauer dürfen diesen Wettkämpfen nicht beiwohnen.