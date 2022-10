Baskets waren fair – und werden dafür bestraft

Würzburg Baskets – Sytainics MBC 113:117 n.V. (19:26, 25:30, 23:9, 21:23, 14:14, 11:15)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würzburg: Hunt (32 Punkte/davon 3 Dreier)), Bryce (22/4)), Whittaker (21/1), X. Williams (17/1), Stanic (6), Peterka (5/1), Böhmer (4), Hartwich (4), Welp (2), O. Williams.

Cameron Hunt kann’s nicht fassen. Trotz 32 Punkte von ihm unterliegen die Baskets mit 113:117. © Heiko Becker

MBC: Jones (30/1), Clyburn (16/3), Mushidi (16/2), Breunig (14), Darden (12), Ihring (11/2), Bryant (8/2), Caisin (7/1, Jelks (3/1) Rapieque.

Mehr zum Thema Basketball Mit defensiver Disziplin Mehr erfahren Basketball MBC bringt eine Menge Erfahrung mit Mehr erfahren Basketball Baskets setzen auf Lerneffekt Mehr erfahren

Zuscauer: 2312.

Die Würzburger Baskets warten weiter auf den ersten Heimsieg der noch ganz frischen Bundesliga-Saison 2022/23. In der Partie des 3. Spieltags unterlagen die Unterfranken den Syntainics MBC nach doppelter Overtime mit 113:117. Besonders ärgerlich für die Heimelf: zweimal wurde der schon sicher geglaubte Sieg noch aus den Händen gegeben.

„Es ist eine sehr enttäuschende Niederlage für uns, nachdem wir das Spiel eigentlich schon zweimal gewonnen hatten“, sagte daher auch Würzburgs Guard Cameron Hunt, der mit 32 Punkten seine persönliche Karrierebestleistung in der BBL aufstellte, direkt nach dem Spiel.

Es war die Gretchenfrage, die sich Basketballtrainern zum Ende einer Partie häufiger stellt: Foulen oder nicht foulen? Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit brachte der neue Würzburger Spielmacher Stanley Whittaker (21 Punkte) sein Team mit zwei verwandelten Freiwürfen mit 88:85 in Führung. Dem Gast aus dem sachsen-anhaltinischen Weißenfels blieben nur noch 7,3 Sekunden für den letzten Angriff, um im besten Fall mit einem erfolgreichen Dreipunktewurf noch den Ausgleich zu erzielen. Würzburg hätte die Aufholjagd mit einem einfachen und im Basketball völlig üblichen Mittel im Keim ersticken können. Mit einem Foulspiel hätte man einen MBC-Spieler an die Linie schicken können, der dann maximal zwei Punkte erzielen hätte können. Die Baskets entschieden sich für die „faire“ Variante, versuchten den MBC-Angriff mit legalen Mitteln zu verteidigen. Erfolglos: 0,7 Sekunden vor Ablauf der Sirene wirft der US-Amerikaner Kris Clayburn einen wilden Dreier durch die Reuse.

Nur einige Minuten später in der Halle, durfte sich bei den 2312 Zuschauenden in der Tectake-Arena ein kollektives Dejavué-Erlebnis eingestellt haben. Am Ende der fünfminütigen Overtime stand Cameron Hunt an der Freiwurflinie für die Gastgeber. Er versenkte einen seiner zwei Versuche zum 102:99. Diesmal standen dem MBC für den letzten Gegenschlag nur noch 3,5 Sekunden zur Verfügung. Wieder hätte Würzburg die Situation smart mit einem Foulspiel lösen können. Weißenfels machte es blitzschnell, Kostas Mushidi passte den Ball über das halbe Spielfeld zum wurfstärksten MBC-ler, Lamont Jones (am Ende mit 30 Punkten), der aus vollem Lauf kurz vor der Dreipunktelinie wirft – der Ball geht vom Brett in den Ring.

Nach dem Spiel erklärte der Würzburger Trainer, warum seine Mannschaft in den zwei spielentscheidenden Momenten jeweils nicht foulspielte. Er befürchtete, dass seine unerfahrenen Spieler bei der Anweisung zu foulen, ein unsportliches Foul begangen hätten, das dann nicht nur zwei Freiwürfe sondern danach auch noch Ballbesitz für den Gegner zur Folge gehabt hätte. „Es war meine Entscheidung, dass wir einfach versuchten zu pressen und den Dreier zu verhindern.“

In der zweiten Overtime ging es am Ende dann nicht mehr um die Frage „Foul spielen oder nicht?“. Der Gast hatte die größeren Energiereserven. Dank eines 15:11 in der zweiten Overtime entschied die Mannschaft des serbischen Headcoach Igor Jovovic die Partie für sich. „Das war heute ein unglaubliches Basketballspiel. Ich kann mir vorstellen, wie müde die Spieler jetzt sind, und die Fans sind wahrscheinlich auch erschöpft.“ Objektiv betrachtet bewegten die 50 Minuten Basketball in der Würzburger „Turnölle“ sich allenfalls auf durchschnittlichem BBL-Niveau.

Nicht einmal als bundesligatautlich zu bewerten war ohne Zweifel die Defense der Würzburger in den ersten 20 Minuten. 56 Punkte erzielte der MBC in Durchgang eins, mit wahnwitzigen Wurfquoten aus der Distanz. Acht von 13 Versuchen – die allermeisten davon freier als bei den gängigen Trainingseinheiten - jenseits der Dreierlinie flogen durch die Reuse des Würzburger Korbes. Direkt nach dem Seitenwechsel fanden die Baskets dann endlich in die Partie, drehten den zwischen 12-Punkte-Rückstand (44:56) zu einer 67:65-Führung nach dem regulär vorletzten Viertel. Am Ende war die Aufholjagd völlig umsonst. „So ist Basketball – manchmal gewinnt man, und manchmal verliert man“, sagte Coach Filipovski nach einem aufregenden, aber nicht hochklassigen Basketballabend.