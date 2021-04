Tauberbischofsheim/Buchen. Der Vorstand des Badischen Fußballverbandes (BFV) hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 8. April, beschlossen, die seit dem 29. Oktober 2020 unterbrochene Saison mit sofortiger Wirkung zu beenden. Dies betrifft unter anderem die Fußballkreise Tauberbischofsheim und Buchen. Nach Paragraf 4c der BFV-Spielordnung hat dies die Annullierung aller Meisterschaftsrunden der Herren, Frauen und Jugend von der Verbandsliga abwärts zur Folge. Es gibt somit in der Saison 2020/21 keine Auf- und Absteiger. Pokalspiele sowie die Ligen ab den Oberligen Baden-Württemberg aufwärts sind von diesem Beschluss nicht betroffen.

