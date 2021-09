Aufstiege geschafft

Nun ist auch die Tennissaison für den TC Bad Mergentheim abgeschlossen. die Damen 65 und Damen 50 machten Aufstieg perfekt.

Damen 65 - Oberligastaffel

TC Rot-Weiß Bad Mergentheim – TA SV Sillenbuch 5:1

Einzel: Schnaith 6:2, 6:2 – Kruttschnitt 7:6/4:6/10:7 – Hörner 7:6, 7:6 – Heinkelmann 3:6, 2:6.

Doppel: Schnaith/Freienstein 6:2, 6:4 und Kruttschnitt/Hörner 6:2, 6:3.

Hiltrud Schnaith siegte locker und deutlich in zwei Sätzen, Ann Kruttschnitt musste den zweiten Satz an die Gegnerin abgeben, konnte aber im Matchtiebreak doch den Sieg für sich verbuchen. Dora Hörner zeigte sich beweglich und ausdauernd, was ihr schließlich den Erfolg bescherte. Trotz eines bravourös gespielten Matches musste Inge Heinkelmann der sehr versierten Gegnerin die Punkte überlassen.

Im Doppel 1 wurde Karin Freienstein mit Hiltrud Schnaith eingesetzt. Wie nicht anders erwartet, siegte das Duo ebenso großartig wie Doppel 2 mit Ann Kruttschnitt/Dora Hörner.

Damen 50 - Staffelliga

TC Rot-Weiß Bad Mergentheim – TC Ludwigsburg 5:1

Einzel: Schnaith 6:0, 7:5 – Metzger 4:6, 2:6 – Retzbach 6:0, 6:2 – Schultz-Henninger 6:2, 7:5.

Doppel: Schnaith/Retzbach 6:3, 6:2 und Metzger/Schultz-Henninger 6:3, 6:3.

In den Einzeln sicherten Hiltrud Schnait, Marianne Retzbach und Lucia Schultz-Henninger die Punkte für den TC RW, so dass es nach den Einzeln bereits 3:1 für die Mergentheimer Damen stand. Mit der richtigen Doppelaufstellung erzielte man dann erneut zwei Punkte. Somit lautete der Endstand 5:1.

Durch den Sieg erreichte man den zweiten Platz in der Tabelle und den Aufstieg in die nächsthöhere Liga.