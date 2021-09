Alexandra Lutz schafft Hattrick

FC Eichel – SpG Reichartshausen/Aglasterhausen 6:0

Eichel: Grabinger, Reiner, Stark ( Wosnitza), Häfner (Meister), Steinbach, Friedlein (Grunert), Lutz (Maier), Hemmerich, Ulsamer, Deubert, Scherer.

Nach dem 1:0 in der 18. Minute durch Alexandra Lutz erspielte sich das Heimteam beste Torchancen fast im Minutentakt. Alexandra Lutz erzielte per Abstauber auch das 2:0, und schnürte mit einem schönen Heber kurz vor der Pause ihren Hattrick zum 3:0. Zur Freude der Zuschauer und der Trainer ließen die Spielerinnen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Maren Scherer, Britta Reiner und Julia Hemmerich waren die Torschützinnen zum 6:0-Endstand. Chancen der Gäste gab es keine. Die Eichler Torfrau bekam keinen einzigen Ball auf ihr Tor.