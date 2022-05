Alexander Eidel: „Ich bin sehr zufrieden“

Mit dem Gaufinale P-Stufen stand am vergangenen Wochenende der erste Wettkampf für die Nachwuchsturner des TSV Markelsheim auf dem Programm. Ca. 60 Turner aus dem gesamten Turngau Hohenlohe trafen sich in der Crailsheimer Karlsberghalle um in den verschiedenen Altersklassen den jeweiligen Gausieger zu ermitteln. Neben einen Platz auf dem Siegerpodest ging es für die Turner auch darum, sich für das Bezirksfinale Nord des Schwäbischen Turnerbundes am 22. Mai in Öhringen zu qualifizieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem coronabedingt in den letzten beiden Jahren so gut wie keine Wettkämpfe auf Gau- und Landesebene stattfanden, war diese für viele Turner der erst Wettkampf in ihrem noch jungen Sportlerleben.

Bei den jüngsten Turnern in der Altersklasse der 7 jährigen präsentierten mit Peter Kammleiter, Hannes Bürckert und Bennedt Kopietz drei Markelsheimer Sportler zum ersten Mal ihre Übungen vor Kampfrichtern. Alle drei meisterten ihren ersten Wettkampf mit Bravour. Erfreulich hierbei, dass sich Bennedt Kopietz mit Platz 5 auf Anhieb für das Bezirksfinale qualifizierte. Hannes Bürckert belegte Platz 8 und Peter Kammleiter den 9. Rang.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zum Bezirksfinale

Einen Podestplatz konnten die Markelsheimer Turner dann bei den 8 jährigen verbuchen. Nick Metzger zeigte einen hervorragenden Wettkampf und konnte sich am Ende die Bronzemedaille sichern und souverän das Ticket für Öhringen buchen. Knapp verpasst hat dies sein Vereinskamerad Vincent Haag mit Platz 7.

Spannend verlief der Wettkampf in der Altersklasse der neunjährigen Turner. Mit lediglich 0,1 Punkte Rückstand auf Platz 3 musste sich Dominik Jauß, der erst seit wenigen Wochen mit dem Turnen beim TSV Markelsheim begonnen hat, mit dem undankbaren 4. Platz zufrieden geben. Aber die Qualifikation zum Bezirksfinale ließ die Endtäuschung über die verpasste Medaille schnell vergessen.

Bei den 10 jährigen Turnern sichert sich Linus Haag mit Platz 6 den Startplatz beim Bezirksfinale. Ben Kuhnhäuser tat ihm dies mit Platz 4 in der Altersklasse der Jugend D 11 gleich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Einen sehr spannenden und ausgeglichenen Wettkampf lieferten sich die 9 Turner in der Jugend C 12. Leider musste sich Fabian Pahl mit Platz 8 am Ende hinter den Qualifikationsplätzen einreihen.

Er verfehlt den hierfür notwendigen 6. Platz allerdings lediglich um 0,7 Punkte.

Sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge nach der langen, coronabedingten Wettkampfpause zeigten sich im Anschluss die beiden Trainer des TSV Markelsheim Karl und Alexander Eidel.

„Insbesondere mit den Leistungen der Turner, welche heute zum ersten Mal in einem Wettkampf an die Geräte gingen, war ich sehr zufrieden“ so Alexander Eidel im Anschluss an das Gaufinale in Crailsheim.