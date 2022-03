Ärgerliche Gegentore

Am 15. Spieltag der Frauen-Bundesliga kassierte die TSG Hoffenheim ihre zweite Saisonniederlage: Bei Eintracht Frankfurt unterlag das Team von Trainer Gabor Gallai mit 2:3 (1:0). Gegen den ambitionierten Tabellenvierten führten die Hoffenheimerinnen durch ein Eigentor zur Pause, Frankfurt kam aber stark zurück (56., 68.).

Chantal Hagel traf in der Schlussphase zwar zum 2:2 (83.), postwendend gelang der Eintracht aber der dritte und in einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung dann entscheidende Treffer zum 3:2 (85.). In den Schlussminuten versuchte die TSG nochmal alles, die zweite Saisonniederlage abzuwenden, blieb aber glücklos.

„Wenn man sich das Chancenverhältnis anschaut, wäre ein Unentschieden sicherlich das gerechtere Ergebnis gewesen“, so Gabor Gallai. „Wir haben am Ende noch einmal alles reingeworfen, haben es aber nicht geschafft, den Ausgleich zu erzwingen. In der zweiten Halbzeit hätte die Partie in beide Richtungen kippen können, wie wir uns die Gegentore gefangen haben, war ärgerlich.“ pik

